Emma García es pronuncia sobre el nou projecte de l'equip de 'Sálvame' a La 1

Emma García continua al capdavant de 'Fiesta' tots els caps de setmana i també els festius, com dijous i divendres aquesta Setmana Santa. Ara, la presentadora de Telecinco s'ha pronunciat sobre un dels estrenes més esperats de la temporada: 'La Familia de la Tele'. Es tracta del nou programa de TVE que reunirà a diverses cares històriques del desaparegut Sálvame.

Lluny de mostrar recel per aquest nou projecte de la competència, Emma García ha reaccionat amb absoluta naturalitat i afecte. "M'alegro moltíssim per ells, per la meva estimada María Patiño i Belén Esteban, perquè ha d'haver-hi cabuda per a tothom. Tots volem avançar. La televisió és molt àmplia, hi ha molts espectadors. Es tracta que cadascú ho faci el millor possible", ha dit la presentadora en una entrevista a Bluper.

L'arribada de 'La Familia de la Tele', prevista per al 22 d'abril, marca una nova etapa per a alguns dels col·laboradors que durant anys van dominar la tarda des de Telecinco. Emma García, que ha compartit pantalla amb diversos d'ells en diferents etapes, reconeix l'impacte que va tenir 'Sálvame' a la petita pantalla: "Era un reality que ens enganxava perquè cadascú era més curiós. No sé com serà aquesta nova etapa a TVE. Va ser com un pas més també i va canviar la televisió".

| Telecinco

La conductora de 'Fiesta' també ha reflexionat sobre el que suposa formar part d'un equip amb el qual es comparteix més que treball. "És que quan estàs a gust en un programa, expliques moltes coses sense voler. Estàs tan còmoda que sempre dónes una mica més de tu, però tu i tothom, i sempre amb uns límits", explicava.

Mentrestant, Emma García continua compromesa amb 'Fiesta'. Encara que reconeix que "sempre hi ha marge de millora", valora el moment actual amb optimisme i es mostra oberta a futurs reptes: "Estic oberta a tot el que pugui venir a Mediaset. Si un dia ve Carullo i diu 'Emma, surts d'aquí', doncs estaria encantada de la vida".