María Patiño: 'Li he dit a Jorge Javier que guanyaré i m'ha dit que em relaxi'

María Patiño aterra per primera vegada a La 1 com una de les presentadores de 'La Familia de la Tele'. La periodista, juntament amb l'equip de 'Sálvame' i 'Ni que fuéramos', arriba a les tardes de La 1 amb aquest nou projecte. Un format amb l'objectiu d'entretenir els espectadors en la franja de 18:30h a 20:30h, que comptarà amb un express a les 17h i una emissió a RTVE Play.

En una entrevista a TVeo, María Patiño fa balanç i avança les seves sensacions davant l'estrena de 'La Familia de la Tele' el proper dimarts 22 d'abril. A més, també es pronuncia sobre competir directament contra Jorge Javier Vázquez i Sonsoles Ónega.

Estàs nerviosa?

És una cosa nova i no sé exactament què és el que demanen de mi. Sóc una persona que estic bastant més insegura del que a vegades projecto, ara mateix, per exemple, tinc les mans suades. Però em sembla que és bo, perquè si no és com si fos un projecte més. Jo em poso nerviosa amb gairebé tot el que he fet.

| Europa Press

Estàs dient últimament que per fi et creus presentadora. Què ha passat perquè t'ho hagis cregut ara una vegada fora de Mediaset?

A 'Ni que fuéramos' em vaig adonar que teníem molt pocs mitjans, sense cue, pràcticament sense publicitat, amb càmeres fixes quatre hores... Tot es projecta en tu, no pots mirar el mòbil, no et pots gratar l'orella... Deia: ostres, serà que alguna cosa de tele sé.

En algun moment a 'Ni que fuéramos' tenies la sensació que havies de fer show i donar espectacle?

Això és el bo del directe, quan veig la gent que ens mirem, aquell silenci que hi ha a les reunions i t'adones que alguna cosa està passant, que avui toca un avorriment de programa. En aquell moment sempre passa alguna cosa. Ara mateix qualsevol element que m'envolta em serveix per enganxar-me a alguna cosa. Sempre hi ha alguna cosa que em serveix d'element per tocar-me el nas.

| Canal Quickie

Creus que a TVE podràs fer-ho?

Aquesta és la pregunta del milió. Jo sempre dic que hi ha moltes línies editorials, també a la revista del cor. De fet, la portada de Leonor no ha sortit a les revistes que havien de sortir i això és perquè hi ha la mateixa censura, però no vista, ni analitzada, com sembla ser que només està enfocada a TVE, que jo no la dic censura, la dic línia editorial perquè aquella foto havia d'haver acabat a ¡Hola! o a revistes que tenen més poder adquisitiu.

Si tu fas una anàlisi del suport de perquè Leonor està a Diez Minutos és perquè realment aquesta llibertat que tothom diu tenir-la no existeix, però en cap mitjà. Una altra cosa és que jo m'adapto a aquesta línia editorial com ens hem adaptat i com ens adaptarem tots. No ho sé, potser d'aquí una setmana quan això comenci dic: estic lligada i tinc un mocador a la boca.

Però us haureu de mossegar la llengua amb molts temes...

Doncs m'hauré d'enverinar...

A TVE no podrà passar el que va passar amb Victor Sandoval a 'Ni que fuéramos'...

Tampoc hauria d'haver passat on va passar. No va ser una cosa que aplaudíssim i que ens agradés. Evidentment això cal evitar-ho a 'Ni que fuéramos', a TVE, on sigui cal evitar-ho.

| RTVE

Al final 'Sálvame' feia un servei públic d'acompanyar l'espectador…

'Sálvame' i una mica l'esperit nostre és una cosa que t'agrada o el detestes. Però és veritat que a mi m'ha escrit molta gent dient que els fem riure i fins i tot els cabregem, però s'entretenen dient "és que no aguanto a María Patiño". Però està ja ficada en els seus rotllos i està oblidant que el seu fill ha suspès.

Creus que 'Ni que fuéramos' ha servit com a aprenentatge abans d'arribar a TVE?

A mi 'Ni que fuéramos' m'ha donat recursos que jo no sabia que tenia. Recordo perfectament que quan van detenir Errejón, que va acabar 'Ni que fuéramos' i em van dir: pren, has de fer un programa en directe sobre aquest tema d'actualitat i entraran tres persones. Em vaig adonar que al final el concepte d'entrevista és el mateix. A la Pantoja li preguntaria quant diners deus i a aquest senyor on vas conèixer aquesta senyora que t'ha interposat una denúncia. I em vaig adonar que podia fer-ho i això a mi en la meva vida se m'hagués acudit que haguessin pogut confiar en mi per fer un tema d'actualitat i tan delicat com és un tema d'abús sexual.

Torneu a una cadena generalista gairebé dos anys després del final de 'Sálvame'. Com portaràs la pressió per les audiències?

No us ho creureu, però quan estàvem a 'Ni que fuéramos', quan fèiem una dècima menys, per a mi era un horror perquè tinc un esperit competitiu. Ho portaré com ho he portat sempre. Sé que això no serveix de res, però si surto contenta de programa, amb independència de la dada, que vull que sigui bona, però això també em fa viure-ho d'una altra manera. Quan surto feta una merda, ja em pots donar un 40% que segueixo estant malament.

| RTVE

Creus que guanyareu a Jorge Javier Vázquez?

Sí

I a Sonsoles Ónega?

Sí. A veure, jo vull.

Li has dit això a Jorge Javier Vázquez?

Sí, li he dit, i m'ha dit que em relaxi, just ara que en la seva nova franja funciona molt bé.

Creus que això és una recompensa de la vida després de la vostra abrupta sortida de Mediaset?

Crec que encara no he tingut temps de digerir això que estem vivint. No sé si és una recompensa, però no vull viure-ho així. A mi tot m'ha passat d'una manera molt ràpida. Vaig començar a la tele d'una manera sense jo haver-ho buscat, De fet, jo vaig començar presentant testimonis a 'Sabor a ti', que ho feia Ana Rosa i ella va haver de marxar i ho feia jo. Ho dic per aquí, Jorge Javier. Però això no ho enllaço com una conseqüència com si hi hagués algú a dalt protegint-nos. No ho veig així perquè seguir just, perquè hi ha gent molt bona, que li ha passat molt pitjor que nosaltres, i no han tingut la recompensa que tenim nosaltres. I llavors em semblaria injust.

| RTVE

Podríem dir que 'La Familia de la Tele' serà el retorn de 'Sálvame', però amb un to blanc?

Estem molts dels que formem part d'aquesta família i jo no em vaig a operar el cervell, ni vaig a tenir una altra personalitat, igual que Kiko Matamoros. Una altra cosa és que 'Sálvame', si vosaltres l'heu seguit des que va començar al que va derivar, perquè ens vam anar adaptant a les exigències socials, i va variar moltíssim. Jo al principi no entrava perquè em feia por entrar i després em vaig adonar que hi havia determinades situacions que ja la cadena no les permetia.

Que jo no dic censura, crec que era una manera d'intentar no agredir l'espectador, perquè hi havia moments molt heavys. Jo crec que això serà el mateix, però adaptant-nos, però és que jo he de viure-ho. L'endemà que passi o estrenem crec que tindré ja una mica la idea del que passarà.

Com portes el fet que en dos anys pugui haver-hi un canvi de Govern i puguin fulminar el programa?

Jo estic pensant que demà agafo un avió per anar-me'n a la platja.