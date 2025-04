Nou gran moviment a RTVE amb el salt per sorpresa de 'Mañaneros 360' a La 2

Els matins de RTVE inicien dilluns 21 d'abril una nova etapa amb 'Matiners 360', de la mà d'Adela González i Javier Ruiz. El programa mantindrà la seva essència, com el matinal amb més equips desplaçats als llocs on es produeixen les notícies, però també donarà més pes a l'anàlisi i la investigació. A més, incorpora públic al plató, renova el seu estudi i la seva imatge gràfica i avança el seu horari habitual: de dilluns a divendres a les 10:35h.

No obstant això, RTVE ha fet un important anunci que afecta l'emissió de 'Matiners 360'. El programa s'emetrà també al matí de La 2 durant els seus primers dies per donar-li més promoció a aquesta nova etapa. Només serà dilluns i dimarts i a partir de les 12h, hora a la qual previsiblement arrencarà el nou bloc amb Javier Ruiz. El cas invers l'hem vist recentment amb 'Malas Lenguas', format per a les tardes de La 2, que s'emetrà en simulcast a La 1 durant les seves tres primeres emissions.

D'aquesta manera, Adela González repassarà cada dia les principals notícies d'actualitat i successos juntament amb el seu habitual grup de col·laboradors. Per la seva banda, Javier Ruiz s'incorpora per parlar dels temes que ocupen i preocupen la societat. El reconegut periodista abordarà de manera àmplia tot el relacionat amb el consum, l'economia o com afecten les decisions polítiques al dia a dia de la ciutadania.

| RTVE

Precisament, els ciutadans i ciutadanes continuaran sent grans protagonistes del programa i es potenciarà la seva presència amb el públic al plató. Les seves històries i testimonis ocuparan gran part de l'espai. 'Matiners 360' donarà veu a persones que visquin o hagin viscut algun dels temes tractats i vulguin participar en les diferents taules de debat.

A més, 'Matiners 360' també estrenarà noves seccions, com l'"Observatori de preus", centrada en el consum i en l'evolució del preu de productes representatius. Així com "Immobiliària 360º", que abordarà una altra de les grans preocupacions de la societat actual, l'habitatge, des de diferents punts de vista.