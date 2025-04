El toc d'atenció de Jorge Javier contra els concursants de 'Supervivientes'

La setena gala de 'Supervivientes' va deixar clar que la paciència de Jorge Javier Vázquez té un límit. El presentador, que sol utilitzar la ironia com a arma esmolada, no es va mossegar la llengua en dirigir-se als integrants de Playa Calma. I és que es tracta d'un grup que no està aportant gaire a l'edició.

El contrast entre les dues platges de 'Supervivientes' no pot ser més evident. A Playa Furia, els concursants no donen treva: enfrontaments, aliances trencades, retrets i tensions es succeeixen constantment. Aquesta setmana, Montoya i Pelayo Díaz van tornar a protagonitzar un encreuament de paraules pujat de to, Carmen Alcayde va acabar al límit de les llàgrimes després d'escoltar les crítiques dels seus companys, i Makoke va llançar una dura acusació contra Álvaro Muñoz Escassi, anomenant-lo "masclista".

Davant d'aquesta ebullició de conflictes, Playa Calma sembla estar submergida en una migdiada emocional. Excepte la petita trama d'Álvaro Muñoz Escassi i Anita Williams, la resta dels seus membres amb prou feines apareix a les imatges emeses. Una situació que va desfermar la frustració de Jorge Javier Vázquez, que va llançar una broma carregada d'intenció: "Podem dir que a Playa Calma segueixen vius tots els integrants?".

| Mediaset

Els concursants no van captar el sarcasme, així que el presentador de 'Supervivientes' va anar directe al gra: "Seguiu aquí? Seguiu concursant?". Joshua, intentant restar importància a l'assumpte, va respondre afirmativament, però el seu comentari només va encendre més al conductor de l'espai, que va replicar sense filtres. "Però us heu adonat que, a aquestes hores, encara no s'ha emès cap vídeo vostre?", va sentenciar Jorge Javier Vázquez.

El silenci va regnar durant uns segons, fins que Borja González va intentar justificar l'actitud del grup al·legant que existeix un ambient harmoniós entre ells. "Tenim molt bon rotllo aquí, hem fet molta pinya i ens portem molt bé", va dir davant les crítiques directes del presentador de 'Supervivientes'.

No obstant això, Jorge Javier Vázquez no estava disposat a acceptar explicacions: "No es tracta de mal rotllo. Això és excusa de perdedors", va concloure amb contundència per seguir amb la gala.