Carlos Bardem (La Agencia): 'Esculls els projectes en funció del teu saldo al banc'

Carlos Bardem és un dels protagonistes de 'La Agencia' a Telecinco, adaptació espanyola de l'exitosa sèrie francesa 'Call my Agent'. La sèrie transcorre a Rebecca Talent, una de les agències de representació artística més importants del país. Amb un to fresc, agosarat i ple d'humor, 'La Agencia' ofereix una mirada vibrant i emocionant a la trastienda del món de l'espectacle.

D'aquesta manera, Carlos Bardem forma part dels protagonistes de 'La Agencia' juntament amb Manuela Velasco, Javier Gutiérrez, Marta Hazas o Fiorella Faltoyano. Durant la visita al rodatge, a la qual va acudir TVeo, parlem amb l'actor sobre els secrets de la sèrie. A més, també parla sobre el món de l'espectacle des de la perspectiva de l'actor i el representant.

Com és Matías, el teu personatge a 'La Agencia'?

És un senyor bastant estricte, és el tauró a l'agència, va a mort pels interessos de Rebecca Talent, que sol confondre amb els seus propis interessos i té certes dificultats amb l'emocional. La vida l'atropellarà i el posarà davant tota una gamma de noves emocions amb les quals haurà de lidiar i aquí està una mica la comèdia de l'assumpte. Al final és un workaholic, perquè la que té muntada a casa... Es relaxa treballant.

| Mediaset

Com va ser aquesta primera lectura de guió a 'La Agencia'?

Amb molta il·lusió perquè estava escoltant els meus companys i vaig pensar que això anava a estar molt bé, perquè són actrius i actors molt bons. Avui no són aquí, però també són molt importants a 'La Agencia' els assistents dels representants, que són Irene Rojo, Iñaki Mur, Olalla Hernández... Estan genials i és un plaer ser part d'alguna cosa on abunda el talent, és sempre gratificant.

Has vist la sèrie original o has preferit partir amb el teu personatge des de zero?

Vaig veure part de l'original, però després vaig pensar que el que anàvem a fer nosaltres possiblement era diferent i vaig preferir crear-lo des del material que em donen aquí, que afortunadament és molt bo i des dels companys que tinc. Crec que el més interessant que es pren de l'original és aquesta aparició d'aquests cameos estel·lars en cada episodi, que des d'aquí vull aplaudir a les companyes i companys que s'interpreten a si mateixos, perquè totes aquestes trames són autoparòdiques. Tenen la capacitat de riure's de si mateixos, que és una cosa meravellosa, i són molt divertides.

Això és una comèdia professional, un grup de gent tancat en una oficina, en aquest cas representants, les nostres trames recorren tota la temporada. No obstant això, té aquest afegit que en cada episodi veuràs una actriu o un actor dels famosos d'aquest país fent coses molt gracioses.

| Mediaset

El teu personatge també té molta comèdia sent aquest tauró?

No és una comèdia de acudits, és una comèdia de situacions i com a tal quan poses una persona que va sempre vestida de manera formal i rígida davant situacions una mica extremes o ridícules doncs es genera la comèdia. La comèdia és el drama sostingut en el temps. Ens passen coses molt divertides, al nostre pesar.

I t'hauria agradat ser representat per Matías o per algun altre?

Sens dubte per Matías perquè és el millor de tots els representants i el que millor lluitarà. Hi ha una cosa molt bonica de 'La Agencia' i és que els representants sempre estan darrere de càmera i són fonamentals per als actors i les actrius, han de tenir alguna cosa de mare i alguna cosa de psicòleg. La professió d'actor és meravellosa, però té una cosa molt dura i és que has de conviure sempre amb el no. No importa en quin moment de la teva carrera estiguis, jo sigui començant o ja consideris que estàs a dalt, però per cada sí et diran deu vegades que no.

Normalment el teu representant és qui et transmet aquesta frustració, així que és una relació molt íntima. Des d'aquí faig el meu petit homenatge a tots els representants, que normalment ens han de salvar moltes vegades de nosaltres mateixos.

En el cas de no haver estat un dels actors principals, t'hauria agradat haver fet un cameo?

No m'hauria importat, però jo estic aquí per cuidar els interessos dels meus representats.

| Mediaset

Com ha estat treballar amb actors com Belén Rueda o Clara Lago?

Jo tinc trama amb Belén Rueda, amb Clara Lago, amb Ernesto Sevilla... És molt divertit perquè a tots els conec, a tots els estimo, i llavors és un joc meta televisiu molt divertit. Tu els coneixes i els veus interpretar-se a si mateixos, però en un to de comèdia que és completament descabellat i és un plaer.

Què és el més difícil de treballar amb un actor ara que ho veus des de l'altre costat?

Lidiar amb la seva inseguretat. Tu com a actor treballes per al públic i pots estar de moda un temps i després desapareixes, que estàs a casa, ningú et truca i comences a dubtar del teu valor professional. Tot això ho parles amb el teu representant, que ha d'escoltar i convèncer-te que no, que segueixes sent tan bo com eres abans.

Creus que el públic descobrirà una part del treball del representant que fins ara no es coneixia?

Per descomptat, perquè en el fons són aquestes trames íntimes entre gent que està en una crisi, en un problema, i tu els has de salvar, moltes vegades d'ells mateixos. En aquest aspecte crec que és molt novedós i és molt divertit, perquè no perdem de vista que és una comèdia i tot això està rodat des de la comèdia.

| Mediaset

I com a actor et farà canviar el tracte amb els teus representants?

Com a actor comences a deixar certes coses. Hi ha un tema nostre dels actors que triant projectes té molta mitologia. Els projectes els esculls normalment en funció del teu saldo al banc i aquesta és la gran veritat de l'assumpte, sense romantitzar. Actuar és posar-te a la pell d'un altre ésser humà i empatitzar amb ell, amb les seves motivacions, les seves justificacions. Al interpretar un representant d'actors per descomptat has d'empatitzar amb els problemes del representant d'actors.

Jo tinc la sort de tenir una representant meravellosa, Bea Castro; també una altra meravellosa a Llatinoamèrica, Ruiz Castillo; també una altra representant als Estats Units, perquè jo en tinc molts. Per descomptat interpretar un representant t'ajuda a entendre moltes coses. El treball d'actor, una de les meravelles, és que és un procés etern d'aprenentatge. Sempre estàs interpretant altres persones i, per tant, has de comprendre-les.

De la teva trajectòria, quin personatge creus que t'ha aportat més?

Tots et deixen alguna cosa, tots són diferents. És com si tinguessis l'oportunitat durant un període de temps, el que dura un rodatge, de conèixer íntimament una persona que no ets tu. I jo intento deixar-los alguna cosa d'humanitat i de major o menor talent, d'estar a la seva disposició.

En aquest cas, Matías m'està deixant molts moments molt divertits. Aquí ens passa una cosa molt sovint, que hem d'escurçar les preses perquè se'ns va... I això no passa sempre, perquè ens hem ajuntat un grup en concret, Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, que som de riure molt fàcil. Moltes vegades hem de tallar i després ens costa reincorporar-nos.