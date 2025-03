El que passa a 'Valle Salvaje' marca un punt d'inflexió per a Rocío Suárez de Puga

Rafael i Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, estan en el punt de mira. Aquest dijous 13 de març, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Isabel va alertar a Luisa amb una inesperada notícia: Evaristo havia desaparegut. A més, Adriana i Rafael es fan un petó al paller amb la mala sort que algú els descobreix.

Paral·lelament, mogut per ajudar Gaspar i pel dolor causat per la manca d'un pare, Alejo va començar a investigar sobre ell. Cada pista que trobava l'acostava més a un secret que podria canviar la seva vida, però Alejo no sabia que alguns preferien que aquesta dura veritat romangués enterrada.

| RTVE

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Rafael i Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, estan en el punt de mira d'aquells que posen en perill la seva felicitat. Per una banda, Victoria i José Luis, intentant fer-se de nou amb les propietats dels Salcedo i, per altra banda, Julio.

El protagonista finalment ha descobert el que hi ha entre ells. Saber que el seu germà i la dona que una vegada va considerar seva estan junts desferma en ell una ira continguda. La traïció li pesa com una llosa, i ara que té la certesa del que passa entre ells, no pensa quedar-se de braços plegats.