Les audiències d'ahir donen la pitjor notícia a Henar Álvarez després de la seva arribada a La 1

Males notícies per a Henar Álvarez en el seu salt al late night de La 1. Després de la seva arribada a La 2 dissabte, l'ens públic va emetre el programa repetit aquest dimarts, després de 'Late Xou con Marc Giró'. No obstant això, 'Al cielo con ella' no va funcionar davant la forta competència.

Recordem que 'Al cielo con ella' va debutar a RTVE Play al novembre de 2023 i es va traslladar a La 2 el passat 8 de març. Per completar la nit de late shows, La 1 va anunciar el seu salt per sorpresa a La 1, però amb una reposició. Una decisió la finalitat de la qual encara és desconeguda, ja que no se sap si ha estat únicament a manera de promoció o amb la idea de testar la seva emissió en late night.

Just abans de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez, 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 s'ha quedat lluny del lideratge amb un 12,2% i 1.665.000 seguidors. Per la seva banda, 'Late xou con Marc Giró' ha pujat unes dècimes respecte a la setmana passada fins al 8,9% i 791.000, destacant en espectadors de 25 a 44 anys (13%).

| RTVE

D'aquesta manera, 'Al cielo con ella' s'ha quedat en el late night de La 1 amb un pobre 4,7% i 198.000 espectadors. Es manté respecte a la reposició la setmana passada de 'Late Xou con Marc Giró', que va marcar un 4,8% i 204.000 fidels. Per tant, han vist menys televidents 'Al cielo con ella' a La 1 que a La 2, quan dissabte va congregar 327.000 juntament amb el 2,8% de quota de pantalla. De fet, va pujar al 3,9% de share en el públic entre 25 i 44 anys.

Cal destacar que la competència en la nit de dimarts també ha estat molt complicada. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha liderat en audiències a Telecinco amb un 21,1% de share i 1.337.000 espectadors, pujant al 30% en els seus minuts finals. A més, també ha coincidit amb 'Renacer' des d'Antena 3, que en franja completa s'ha quedat en un 10,2% i 835.000.