La decisió de Jana que donarà un gir de 180º a tot el que es coneix a 'La Promesa'

Jana, personatge d'Ana Garcés, pren una decisió sense saber quines conseqüències tindrà fer-ho. Aquest dijous 13 de març a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Curro i Jana sabien que havien d'anar amb peus de plom, ja que la informació que manejaven podia revolucionar 'La Promesa'. Tot i així, Curro va fer el pas definitiu que canviaria la seva vida per complet: va confessar a Alonso els seus veritables orígens. Per la seva banda, María Fernández i Samuel van lliurar els diners del gerro a Catalina i li van ocultar que havien vist Adriano.

Jana va continuar volent saber la veritat sobre l'assassí de la seva mare, però tant Cruz com Leocadia no li ho van posar fàcil. Mentrestant, Manuel es va absentar uns dies de 'La Promesa'. La relació entre Curro i Àngela era cada vegada més propera mentre que Martina es va penedir d'haver recelat de Jacobo i culpa Catalina.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Jana, personatge d'Ana Garcés, pren la decisió d'enfrontar les postures de Leocadia i Cruz, sense saber quines conseqüències tindrà. Samuel s'adona que no pot frenar els seus sentiments per María Fernández i pren una decisió dràstica. Àngela i Curro es troben després de la declaració d'amor del jove i la fugida d'ella, però, aquesta vegada, és Àngela qui té molt a dir.

Ricardo no troba la manera que Ana s'oblidi que pot haver-hi alguna cosa entre ells, però això no aconsegueix frenar-la. Catalina intentarà frenar l'enfadament de Jacobo amb Martina disculpant-se amb ell per acusar-lo de manipulador, sense proves.