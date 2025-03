La confessió directa de Carolina Lapausa que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'

Luz, personatge de Carolina Lapausa, té un enfrontament amb Jesús. Aquest dijous 13 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Julia va voler saber si Jesús era realment el seu pare i, aquest, conscient de la situació, va intentar acostar-se. Digna i Damián estaven preocupats per la situació amb la seva neta. Joaquín tenia alguna cosa important a explicar, i va necessitar el suport de la seva família i de el senyor Pedro.

L'angoixa va envair en Luis quan va començar a percebre que havia perdut l'olfacte. Malgrat els intents d'Andrés per consolar-la, María va bolcar sobre Manuela la seva frustració per la seva esterilitat. El doctor Herrera va tenir dificultats per atendre un pacient amb cremades mentre Gòrriz va criticar les mesures de seguretat de la fàbrica i el senyor Pedro en va ser testimoni.

En audiències, aquest mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', des que es va desvelar el secret, Jesús tem haver perdut la seva filla. Digna informa els seus fills de l'interès de Julia en conèixer els seus autèntics orígens. A més, deixa clar a Jesús i Damián el tracte que tindrà amb la nena d'ara endavant.

Creix el rebombori a la botiga perquè la decisió de Joaquín de baixar els sous no agrada a les dependentes. el senyor Pedro, que no dona puntada sense fil, vol aprofitar la situació per perjudicar Joaquín. Irene organitza una trobada entre el seu germà i Gòrriz, perquè el senyor Pedro pugui augmentar el descontentament del treballador.

Luz, personatge de Carolina Lapausa, té un enfrontament amb Jesús, i per primera vegada li diu tot el que realment pensa d'ell. Marta i doña Clara continuen xocant pels preparatius del casament, que s'acosta de manera irremeiable. Marta necessita demanar ajuda a Carmen, i Fina se sent deixada de banda per tota la situació. Mentre Manuela consola María, s'assabenta que Andrés està enamorat d'una altra.