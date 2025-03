El motiu de pes pel qual David Broncano gairebé no presenta 'La Revuelta'

La figura d'un presentador és la majoria de les vegades el gran reclam de qualsevol programa. Ja sigui per la veracitat que transmet, l'humor o la capacitat de fer de nexe entre convidat i públic, entre moltes altres característiques més. Si per alguna cosa destaca David Broncano a 'La Revuelta' és pel seu estil personal, una cosa que el fa memorable programa rere programa.

Però en l'entrega d'ahir dilluns, 10 de març, el presentador es va enfrontar a una situació que gairebé posa en perill el seu lloc de treball, deixant-lo fora del seu teatre. I no perquè cometés cap error en directe, sinó perquè hores abans va viure un incident que va fer que gairebé no presentés.

Com és costum en el format, en començar David Broncano xerrava amb el públic i moltes vegades passen situacions dispars que deixen l'espectador perplex. Aquesta vegada una persona vestida d'avatar va reptar el jiennenc a ballar: "Vull cantar amb tu i fer-nos un ball, que sé que t'agrada ballar". Però el conductor de 'La Revuelta' es va negar per acabar confessant el següent: "Perdó, és que avui no puc. No ho he explicat, però gairebé no faig el programa avui".

| RTVE

Una cosa que va deixar perplexos els seus col·laboradors preguntant-li què li havia passat. "He tingut un accident i estic que no em puc ni moure", va explicar el protagonista sense donar més detalls del que va succeir. En escoltar això, Grison va aprofitar per fer humor de la situació: "Et pesa la cartera, oi?", va etzibar el músic. Al que, entre rialles, va contestar David Broncano, "mentida".

Una cosa que la persona disfressada no es va creure i el va tornar a reptar a un ball. Però el presentador va insistir que no es podia moure i li va oferir cantar mentre ell ballava: "Bailar no puc, però cantar sí. Si tinc poca mobilitat, avui en tinc menys". Però en l'actuació, David Broncano només es va limitar a aplaudir entre rialles mentre que el membre del públic cantava i ballava al so de Grison i Castella.

El programa va voler fer broma amb l'accident del presentador posant una imatge del tiet Gilito, l'ànec més ric del món, esquiant sobre una muntanya de diners. Això simulava el contratemps viscut per David Broncano que amb molta ironia, va sentenciar: "Doncs més o menys".