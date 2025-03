Audiències: 'Supervivientes: Tierra de Nadie' arrasa contra 'Late Xou' i 'Renacer'

'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera en audiències en la seva arribada a Telecinco amb un 21,1% de share i 1.337.000 espectadors. El programa presentat per Carlos Sobera, que marca un estupend 13,5% i 1.755.000 en el seu express, puja a un 30% de quota de pantalla en els seus minuts finals. La segona opció és per a 'Renacer', que es conforma amb un 10,2% i 835.000 a Antena 3 davant la forta competència.

Per la seva banda, 'Late xou con Marc Giró' puja unes dècimes fins al 8,9% i 791.000: destaca en espectadors de 25 a 44 anys (13%). El nou de 'Batalla de Restaurants' amb Alberto Chicote es manté amb un 5,5% i 493.000 fidels a laSexta. Pot amb 'Código 10', que es conforma amb un pobre 4,8% i 313.000 fidels a Cuatro.

En el access prime time, 'El Hormiguero' lidera el dimarts amb un estupend 14,2% i 1.940.000 espectadors. No obstant això, 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 es queda lluny del lideratge amb un 12,2% i 1.665.000 seguidors.

'El Programa de Ana Rosa' lidera amb màxim la seva franja

| Mediaset

'El Programa de Ana Rosa' (15,8% i 379.000) lidera amb màxim en audiències com 'Vamos a ver' (14,3% i 523.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un 17,4% i 382.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' també està per sobre amb un estupend 11,7% i 314.000 des d'Antena 3. A més, 'La Ruleta de la Suerte' lidera amb un 21,7% i 1.645.000 des d'Antena 3.

'Tardear' puja per sorpresa a un 10,1% i 872.000 espectadors. També eleva a 'El Diario de Jorge', que millora les seves audiències respecte al seu anterior horari amb un 10% i 840.000. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera la seva franja amb un fluix 10,1% i 837.000 seguidors des d'Antena 3.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13% i 1.213.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 13,9% i 1.113.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté en un 8,8% de share i 764.000 espectadors.

| Atresmedia

Just després, 'Pasapalabra' arrasa amb un gran 17% i 1.844.000 fidels des d'Antena 3: aconsegueix el minut d'or a les 21:03h amb 3.068.000 seguidors i un 25,2%. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' es queda en un estupend 11,3% i 1.299.000 seguidors a La 1: puja a un 13,4% en els menors de 64 anys.

Antena 3 lidera el dimarts en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dimarts 11 de març amb un 13,2% de share. Telecinco aconsegueix la segona posició amb un estupend 12,2%, mentre La 1 es queda en un 9,8% com a tercera. laSexta amb un 7,4% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 4,9%.