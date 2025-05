L'esquerra catalana es baralla entre si pel problema de l'habitatge.

Que el problema immobiliari sigui la nova taula de salvació de l'esquerra catalana tenia un efecte inesperat. I aquest no és un altre que l'esquerra batalli entre si per veure qui capitalitza més i millor el problema. Com s'explicà a E-Notícies, la situació es pot sintetitzar en dos sectors: un més pròxim a la CUP, amb el Sindicat d'Habitatge Socialista, i un altre més pròxim als Comuns, amb el Sindicat de Llogateres.

I ara, la portaveu del Sindicat Socialista, Marina Parés, ha carregat contra Comuns i també CUP en un article publicat a Crític. A judici de Parés, la lògica que els sindicats han de mobilitzar el carrer perquè després els partits la capitalitzin està “esgotada”. De fet, Parés arriba a dir que els “espais polítics” de CUP i Comuns ja estan “irremeiablement esgotats”.

En aquest sentit, no estalvia crítiques molt dures contra els dos partits. Contra la CUP, per exemple, diu que la seva nova estratègia reformista no pot amagar el fet que són una crossa del PSC “més de dretes i espanyolista de la història”. És més, Parés considera “estèril” el nou projecte polític de la CUP, a més que “ningú els ha demanat que assumeixin aquest paper[de corretja de transmissió del carrer]”.

I, pel que fa als Comuns, denuncia que la seva estratègia reformista és igual d'inútil, encara que els seus gestos i retòrica, això sí, siguin “més suaus”. Parés llança un dard molt enverinat contra els Comuns, quan diuen que igual regulen l'habitatge com que “celebren la Copa Amèrica”. Són gestors de les “institucions capitalistes”, conclou.

Solució? Una revolució

Ara bé, aquestes crítiques no són obstacle perquè Parés faci la clàssica esmena maximalista de l'esquerra, completament fora de la lògica de partits. En aquest cas, Parés diu que l'única sortida és una “alternativa revolucionària”. En última instància, això significa divorciar el problema de l'habitatge del parlamentarisme i, a l'horitzó, muntar una vaga de lloguers.

La postura de Parés, en suma, seria la dels sectors més radicals de la CUP, que no veuen amb bons ulls el gir estratègic de la formació. El Sindicat Socialista demana “deslegitimar el model de societat capitalista” i constituir una “força social massiva”. Més enllà de la radicalitat d'aquesta postura - la mateixa que va portar la CUP a coquetejar amb la seva extinció -, el rellevant del cas és que es confirma que el problema immobiliari li trenca les costures a la política catalana.