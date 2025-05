L'Ajuntament de Barcelona admet tenir gairebé 4.000 empadronats il·legals

Vox ha denunciat que l'Ajuntament de Barcelona manté empadronades gairebé 4.000 persones en edificis municipals del districte d'Horta-Guinardó. Segons el grup municipal, aquestes xifres demostren un ús indegut del registre d'empadronament.

Alerten que el consistori podria estar facilitant l'accés fraudulent a ajudes socials, especialment per part d'immigrants en situació irregular.

En resposta a una sol·licitud d'informació presentada per Vox, l'ajuntament va revelar xifres: 3.885 persones figuren empadronades en només cinc centres de serveis socials de la zona. Aquesta situació ha causat una gran alarma entre els membres del partit, que qualifiquen aquest fet com "escandalós".

La denúncia de Vox

Gonzalo de Oro, president de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, va expressar la seva preocupació pel que considera un abús dels recursos municipals.

"El problema de l'habitatge és un drama real, i no hi ha espai per a tothom. Molt menys per a okupes o persones en situació irregular", va declarar. El líder de Vox va subratllar que l'actual gestió del padró municipal afavoreix el frau i perjudica els ciutadans que compleixen amb la legalitat.

El partit també va alertar sobre el risc de convertir el padró en un mitjà per accedir de manera fraudulenta a ajudes socials. «El sistema està sent pervertit, i les persones que compleixen amb la normativa es veuen castigades», va insistir Gonzalo de Oro.

Proposta del partit

Per fer front a aquesta problemàtica, Vox va presentar en l'últim ple una proposta per modificar les normatives relacionades amb l'empadronament. L'objectiu de la iniciativa és garantir que el registre reflecteixi de manera precisa els residents reals de la ciutat. I que s'utilitzi adequadament per a la planificació de recursos.

El partit va denunciar que, sota el govern actual, el padró ha passat a ser un "escut legal" per a okupes i persones en situació irregular. "La permissivitat institucional està afectant greument la comunitat, convertint-la en un centre de frau empadronatiu. Això no només perjudica l'accés als serveis públics, sinó que també vulnera els drets dels propietaris", va apuntar De Oro.

Aquest no és el primer cas de frau empadronatiu que Vox denuncia a Barcelona. Fa uns mesos, el grup municipal va alertar sobre una situació similar al districte de Nou Barris, on es va descobrir que més de 5.900 persones estaven empadronades en un sol immoble.

Vox sosté que aquests casos són només la punta de l'iceberg i que el problema és molt més ampli.

L'empadronament és un tràmit essencial per accedir a serveis socials i altres beneficis públics, però també és un mecanisme clau per a la planificació urbana i la distribució de recursos. Per això, exigeixen controls més estrictes per evitar que el padró sigui utilitzat per accedir de manera fraudulenta a recursos destinats a qui realment els necessiten.

La denúncia posa de manifest una de les principals preocupacions del partit respecte a la gestió dels recursos públics. I a la situació del sistema d'empadronament a la ciutat.

El debat sobre l'accés a les ajudes socials i l'habitatge continua sent un tema central en la política de Barcelona. Les acusacions de frau en el padró segueixen generant controvèrsia i augmentant la pressió sobre el govern local per prendre mesures més contundents.