Un excandidat de la CUP es dona de baixa del partit després del pacte amb el PSC

La CUP ha iniciat un gir pragmàtic per intentar ser influent en el Govern de Salvador Illa i impedir que ERC i Comuns li robin vots. Una de les conclusions del procés de renovació (Procés Garbí) va ser la falta d'influència en les polítiques aquests últims anys. Ara, per ser influents, necessiten acostar-se a la majoria progressista que s'ha gestat al voltant del govern del PSC.

La nova estratègia de la CUP es fonamenta sobretot en la polarització ideològica del Parlament, entre esquerra i dreta. Però el conflicte nacional continua sobrevolant la política catalana. Per això el gir de la CUP no ha caigut bé entre les seves bases.

Les últimes declaracions de la portaveu de la CUP al Parlament, Laure Vega, han generat encara més polèmica. Ha deixat clar que no mantenen una relació estable amb el Govern, però s'han obert a més acords sempre que sigui sota les seves condicions. Això ha creat malestar, i les primeres baixes després d'aquest nou gir de la formació.

Pèrdua de vots i militants

La periodista Pilar Carracelas ha reaccionat a les declaracions de la CUP. Ha dit que “jo amb el botxí de la meva nació no pacto ni el color de les cortines”. Max Mansanet ha respost anunciant la seva baixa de militància de la CUP, perquè “ja no puc suportar-ho més”.

Màxim Mansanet, economista i professor d'institut, va ser de número cinc a les llistes de Santa Eulàlia de Ronçana en les últimes eleccions municipals. Ara trenca el carnet per la seva disconformitat amb la nova estratègia del partit.

És un reflex del declivi que estan patint les formacions independentistes a Catalunya després del descarrilament del Procés. Una crisi de credibilitat combinada amb la dificultat de reorientar les seves estratègies. El resultat és la pèrdua massiva de vots i de militants.

ERC va ser la gran damnificada de la indignació independentista en les eleccions catalanes al maig de l'any passat. Les enquestes traslladen ara el desgast a Junts, que a més sent l'alè d'Aliança Catalana al clatell. La CUP veu amb temor un transvasament de vots a ERC i Comuns per acords com el de l'habitatge.

La CUP en la nova conjuntura

L'acord de l'habitatge ha obert una nova conjuntura en la política catalana, amb la definició de dos blocs. L'esquerra, amb el Govern, ERC i Comuns, i la dreta, amb Junts, PP, Vox i Aliança Catalana. La CUP es troba en una posició difícil, però no té més remei que deixar-se arrossegar pel bloc de govern.

Això accentua les contradiccions de la formació anticapitalista, per la incomoditat que genera aquest PSC. Va ser la pròpia CUP qui va assenyalar el PSC d'Illa com el més dretà i espanyolista de les últimes dècades. Ara no tenen més remei que pactar amb ells, si no volen quedar aïllats i seguir diluint-se en la irrellevància.

La seva contribució a acords com el de l'habitatge poden sostenir el flanc ideològic de l'organització. Però l'acostament al Govern amenaça amb debilitar el seu flanc nacional. La fuga de vots i de militants es produeix sobretot entre els sectors més independentistes.

Els gestos de 'normalització' de Salvador Illa posen encara més contra les cordes a la CUP. Polèmiques com el delegat a Perpinyà i la bandera espanyola a la Casa dels Canonges dificulta molt l'acostament dels independentistes al PSC. Encara que de moment no està sent un impediment, tenint en compte la bona sintonia que van mostrar Vega i Illa en l'últim ple del parlament.