Estudiants denuncien el veto de la UB per 'pressions del separatisme'

El sindicat Estudiants Pel Canvi ha denunciat un nou episodi de censura ideològica dins de la universitat catalana. En aquesta ocasió, a la Universitat de Barcelona (UB). Segons informa aquest grup d'estudiants, la universitat ha prohibit una conferència de l'historiador Fernando Paz sobre l'imperi espanyol “després de les pressions d'associacions i professors separatistes”.

A través de xarxes socials, el sindicat explicava que el degà de la facultat d'història, juntament amb el suport del rector, els ha notificat la suspensió de l'acte. A judici de la universitat, aquesta conferència suposava un “discurs d'odi” dins d'una institució pública. “Una vegada més es demostra que la llibertat a la Universitat de Barcelona passa desapercebuda”, han denunciat des del sindicat:

En qualsevol cas, el sindicat estudiantil ha informat que la conferència es produirà, encara que sigui en un altre lloc, i donaran més informació pròximament. De passada, han avançat que prendran les mesures jurídiques oportunes contra la universitat. Entenen que aquest és un atemptat directe a la llibertat d'expressió i el pluralisme ideològic.

En declaracions a La Gaceta, el protagonista d'aquesta situació, Fernando Paz, ha explicat que les autoritats universitàries “no volen que trenquem el discurs hegemònic i que se sentin veus dissidents”. “Em sembla gravíssim, no perquè sigui jo, sinó perquè estan impedint que la gent escolti veus diferents”, conclou Paz.

La universitat catalana i el pluralisme ideològic

A ningú se li escapa que la universitat en general, i la catalana en particular, no es caracteritzen per ser els espais ideològics més oberts de la societat. De fet, durant els últims mesos i anys han donat mostres del contrari. A Catalunya, els precedents han estat constants, així com el patró de tolerància institucional cap a certs grups.

I és que, per una banda, les organitzacions radicals d'esquerres són emparades i protegides, mentre que les organitzacions unionistes i constitucionalistes són sistemàticament marginades. En el cas de S’ha Acabat, per exemple, hem vist agressions, batusses i fins i tot batalles judicials. Sense anar més lluny, fa unes poques setmanes, la justícia condemnava la UAB per limitar la presència de S’ha Acabat a la universitat.