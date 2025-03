Un acte de l'ANC amb Laura Borràs evidencia el declivi del processisme

El procés tal com el coneixíem va acabar amb la fi de la majoria independentista al Parlament. A partir d'aquí, s'ha obert un període de reajustament dins de la política catalana. Alguns dels seus efectes més destacats són el col·lapse del wokisme, l'auge del PP, la solidesa de Vox i la irrupció d'AC.

Tot i que això és una evidència manifesta, hi ha actors processistes que encara actuen com si res no hagués passat. L'exemple més clar és el de l'ANC, presidida per Lluís Llach. Comparsa de l'expresident Puigdemont, l'ANC no ha tingut més funció que pressionar ERC per intentar salvar el naufragi processista.

Al mateix temps, l'ANC encara no es desenganxa de la grandiloqüència de la dècada processista. D'aquesta manera, i segons constata el seu nou “full de ruta”, l'ANC aposta per la unilateralitat i el conflicte amb l'Estat. És a dir, precisament el que va fallar durant els anys de la dècada processista.

Dels néts als avis

Fins i tot entre els sectors nacionalistes es dona per descomptat que l'ANC està amortitzada. Això l'ha convertit en objecte tant de burles com de crítiques. Aquí estan, per exemple, les seves anecdòtiques manifestacions contra la Monarquia o el seu merchandising per generar ingressos.

No obstant això, per a molts, l'autèntic interès de l'ANC és que reflecteix l'actual dinàmica sociològica del processisme.

És a dir, un suport entre la gent més gran, i amb una presència juvenil gairebé nul·la. Això s'ha tornat a reflectir en un acte que Laura Borràs ha protagonitzat amb la secció de l'ANC a Cambrils. Tal com s'aprecia en les imatges de l'acte, la majoria del públic assistent el formen persones d'edat avançada:

Això no és ni molt menys una anècdota, sinó que reflecteix la situació actual del processisme. De fet, el passat setembre, el CEO va reflectir que el catalanisme havia assolit el seu punt més baix entre la joventut. Per contra, el suport al procés s'ha mantingut, i fins i tot ha augmentat, entre els majors de 65 anys.