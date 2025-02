L'ANC de Lluís Llach posa data a la independència: fins i tot els indepes se'n mofen

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) acaba d'aprovar el seu nou full de ruta per ressuscitar el conflicte català. En un document avalat pels socis de l'entitat, aposta per la desobediència civil i la no-violència per portar al límit l'Estat espanyol. Consideren que és una aposta "viable i creïble", ja que fins i tot posen data a la independència de Catalunya.

Malgrat que l'independentisme està més dividit i desmobilitzat que mai, anuncien un pla perquè Catalunya sigui independent el 2028. La seva proposta és crear una confrontació amb l'Estat, que esclati en les pròximes eleccions catalanes.

L'entitat proposa fer un front comú amb els partits independentistes i eixamplar les bases amb accions de desobediència civil. Volen erosionar les institucions de l'Estat fins a plantejar les eleccions dins de tres anys com un plebiscit. Apel·len al 2017 com un exemple de la capacitat de la societat catalana per sortir al carrer i paralitzar el país.

La proposta ha estat rebuda amb una barreja d'escepticisme i burla per part de l'independentisme cansat que li prenguin el pèl. "Vau tenir el vostre moment i el vau desaprofitar, ara és massa tard. Aneu-vos-en pel bé de tothom", afirmen.

L'independentisme ja no els creu

L'anunci del nou full de ruta de l'ANC a X ha suscitat tot tipus de comentaris crítics amb l'organització. Identifiquen l'Assemblea amb el conglomerat d'entitats i partits que van portar Catalunya al col·lapse el 2017. Per això demanen un pas enrere de l'elit processista (això inclou l'ANC), i l'aparició de nous projectes amb altres lideratges.

"Com es nota que la venda de samarretes ha caigut estrepitosament", bromejen, "pobres dels socis als quals estafeu". També acusen l'ANC de ser "com un mal acudit". I consideren que el seu full de ruta és una repetició de velles fórmules que no han funcionat.

Segons les últimes enquestes, el suport dels catalans a la independència ha tocat fons des que va començar el Procés fa deu anys. Pels comentaris, no sembla que l'estratègia de l'ANC per reenganxar la gent vagi a tenir gaire acceptació. L'entitat travessa una crisi de confiança com altres organismes i partits del que s'anomena espai processista.

Entre la divisió i la desmobilització

Els últims altercats entre militants de la CUP i AC demostren que l'independentisme està més enfrontat que mai. També ho evidencia la divisió interna en els partits, com ERC i Junts, i el desprestigi d'entitats com l'ANC i el Consell de la República.

A això cal sumar el procés de desmobilització provocat pel desgast d'anys de mobilitzacions sense cap resultat. També com a reacció de les bases independentistes davant del que consideren un engany de les elits processistes. Mentre els seus líders (Carles Puigdemont i Oriol Junqueras) i les seves entitats (ANC, CdR) continuïn al capdavant, el ressorgiment de l'independentisme sembla una quimera.