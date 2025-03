ERC tanca el seu congrés amb més divisió interna i ja posen data a la seva desaparició

La nova ERC d'Oriol Junqueras ha escenificat al congrés de Martorell, aquest cap de setmana, la seva fractura interna i la seva decadència. Els seus líders han volgut vendre optimisme, reivindicant-se com el partit de la independència i les polítiques socials, i com a bastió davant l'extrema dreta. La realitat és que han rebut una allau de crítiques, moltes procedents del mateix independentisme i dels seus propis dirigents.

El congrés ha evidenciat la fractura interna del partit, amb retrets dels sectors crítics i absències destacades com les de Marta Rovira i Pere Aragonès. L'anomenada comissió de la veritat ha generat noves tensions entre els diferents sectors del partit. L'actual direcció ha donat per tancat l'escàndol de l'estructura B carregant les culpes als roviristes, cosa que ha augmentat la indignació.

Un partit encara més fracturat

El líder de la corrent rovirista Xavier Godàs ha estat molt contundent. “La notícia del congrés podria haver estat quina política farà el partit, però ha estat un informe acusatori sense proves i un escarni públic cap a l'organització”, ha expressat a X.

La corrent independentista Foc Nou també ha criticat la comissió de la veritat impulsada per l'actual direcció. Asseguren que “no aporta res de nou” més que “un judici de valor que fa més difícil la convivència”. Helena Solà, dirigent de Foc Nou, ha criticat l'"escarni" i ha lamentat la manca de "rigor, transparència i imparcialitat".

Oriol Junqueras volia que aquest congrés servís per escenificar la unitat, però dona la sensació que el partit surt més fracturat que mai. A més, hi ha hagut moltes crítiques tant pel rumb ideològic com per la posada en escena.

Crítiques a ERC després del congrés

“Catalunya ens necessita”, ha dit Oriol Junqueras en un to triomfalista. Però el seu perfil de X s'ha omplert de missatges molt crítics, de qui l'acusen d'haver traït l'independentisme i haver venut Catalunya al gihadisme. Li diuen mentider, traïdor, narcisista i farsant.

Tampoc ha sortit ben parada la seva mà dreta, Elisenda Alamany. L'acusen de ser responsable de la Catalunya d'avui, decadent, plena d'immigració i de delinqüència. I igual que a Junqueras, li auguren un negre futur.

ERC ha penjat fotos del congrés en una publicació a X amb el missatge "ambició, país, futur". Ja porta cent comentaris destrossant el partit i anunciant la seva imminent desaparició. "Quin futur" es pregunta algun, i un altre apunta que "us queden unes eleccions".

"Rendició, espanyolisme passat", respon un altre de forma jocosa. Abunden els qualificatius com "vergonya", "botiflers", "cínics" i altres que no es poden reproduir.

Cap a la seva desaparició?

Veient totes aquestes crítiques dona la sensació que ERC és ara mateix un partit a la deriva i incapaç de remuntar el vol. "Algun dia estudiarem ERC com el partit que tots volíem votar i que tots hem hagut de deixar de votar", resumeix Joan.

"Ni un sol penediment per la nefasta gestió d'aquests últims anys, ni pels escàndols del partit. Ni una sola senyera ni una estelada", critica també @DudMantua.

Molts han criticat la posada en escena del congrés, on efectivament no hi havia banderes catalanes ni independentistes. Davant aquest panorama, hi ha qui ja posa data a la desaparició del partit. Oriol Junqueras va fixar la independència de Catalunya el 2031, però molts creuen que per aleshores Esquerra "ja no existirà".