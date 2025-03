VÍDEO: Xavier García Albiol fa fora una okupa i acaba ovacionat pels veïns

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no té majoria absoluta per casualitat. La seva estratègia política ha estat simple i molt ajustada a la realitat municipal. Les seves prioritats són la seguretat, la neteja i la convivència. Paral·lelament a això, l'alcalde Albiol es serveix de les xarxes socials per comunicar-se directament amb els seus veïns i seguidors.

Els exemples han estat constants, i l'últim d'ells ha tornat a estar relacionat amb l'ocupació, que és un problema destacat a Catalunya. Com va explicar l'alcalde, el passat dissabte una okupa va entrar per la força en un pis del barri del Remei. Com tants altres okupes que s'han professionalitzat en el crim aquesta okupa demanava 3.000 euros per abandonar l'habitatge.

Després que els veïns organitzessin una protesta davant de l'edifici, l'alcalde Albiol, com ve sent habitual, es va personar. De fet, Albiol va arribar a enfrontar-se directament amb l'okupa. Així mateix, i ja entrada la nit, l'alcalde va avisar que “no marxarem d'aquí fins que els okupes se'n vagin”:

Albiol torna a guanyar la partida

Al final, la pressió veïnal i municipal va aconseguir que ahir l'okupa abandonés el pis de manera voluntària. En un altre missatge a través de xarxes socials, l'alcalde Albiol celebrava l'èxit i explicava que “mentre les lleis els continuïn emparant, a Badalona continuarem fent-los front”. Així mateix, Albiol ha volgut reivindicar la tasca del seu equip de govern i de la Guàrdia Urbana de Badalona:

En un discurs improvisat davant dels veïns, que felicitaven amb efusivitat l'alcalde, Albiol ha dit que “per això em vau votar”. Certament, el cas d'Albiol s'explica per la transversalitat del seu discurs, màxim en un moment en què abunden els desordres públics. Per aquest motiu, Albiol desperta moltes simpaties polítiques, fins i tot entre els sectors indepes.

“Diferència amb ell, totes, però aquí molt bé”, “Que trist que hagi d'estar d'acord amb algú del PP”, diuen usuaris independentistes a les xarxes socials. Encara que el sentiment majoritari té a veure amb les pròximes eleccions municipals. “En la següent legislatura, Albiol aconseguirà tots els escons de Badalona”, profetitzen els usuaris.