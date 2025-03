La CUP i la premsa processista blanquegen l'agressió a un militant d'Aliança Catalana

El passat dissabte, els Mossos d'Esquadra van detenir tres militants de l'esquerra independentista. El motiu de la detenció va ser l'agressió que van cometre al gener contra una parada informativa d'Aliança Catalana a Barcelona. Les imatges de l'agressió es van fer virals per la seva violència i agressivitat.

De fet, un militant d'Aliança Catalana va patir un cop contra el terra i es va desmaiar a l'acte. Després de ser atès per una ambulància, va haver de ser traslladat a l'hospital. De la mateixa manera, van abundar les imatges de l'assetjament i la violència contra la parada informativa:

Ara, els tres militants cupaires han quedat en llibertat amb càrrecs. Se'ls acusa de danys, robatori amb violència, lesions lleus i coaccions per delicte d'odi. Després de passar una nit al calabós, els tres acusats es van negar a declarar davant el jutge.

Relat paral·lel: 'incidents' i 'antifeixisme'

Tot això no ha estat obstacle perquè la CUP, els seus satèl·lits i la premsa processista hagin celebrat la situació. Invertint la lògica natural dels fets, els cupaires i els terminals mediàtics presenten la situació com una victòria contra la “repressió”.

“Al costat de qui lluita contra el feixisme, tenim la certesa que és més necessari que mai articular estratègies per fer front a una amenaça tan greu per al conjunt del poble”, diuen des de la CUP. El SEPC parla que "l'estratègia repressiva" de la justícia “no atura l'antifeixisme organitzat”:

Per la seva banda, la premsa de l'establishment ha fet un desplegament d'eufemismes. En lloc "d'agressió", la premsa parla "d'enfrontaments". En alguns casos, com el de VilaWeb, s'obvia el fet que un militant d'AC va haver de ser traslladat a l'hospital. Per la seva banda, TV3 donava crònica dels fets el passat dissabte parlant "d'incidents" amb el partit "d'extrema dreta":

Això no és més que una altra expressió del cordó sanitari, polític i mediàtic, que s'aplica sobre Aliança Catalana. Des del partit de Sílvia Orriols demanen que l'agressió no quedi impune i acusen la CUP de comportaments “totalitaris”.