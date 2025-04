'Supervivientes' obligado a tomar medidas urgentes tras lo sucedido con Carmen Alcayde

El ambiente está más caldeado que nunca en 'Supervivientes'. La relación de Montoya y Carmen Alcayde con sus compañeros de Playa Furia es cada vez más tensa y una nueva prueba de recompensa ha hecho saltar todo por los aires. La situación ha llegado a tal punto que el programa se ha visto obligado a actuar y celebrar un Oráculo de Poseidón de emergencia.

"Un pergamino ha desatado la mayor bronca de esta edición de ‘Supervivientes’, lo que nos ha obligado a cambiar la escaleta del programa y tomar medidas urgentes”, apuntaba Carlos Sobera. El vasco ya anunciaba al inicio de la gala que se había liado una buena en Playa Furia, aunque no daba más explicaciones. "Ha habido un terrible enfrentamiento que ha durado más de 6 horas y que ha puesto a todos contra las cuerdas", daba como única explicación.

Poseidón les pone a prueba y Playa Furia estalla

Al inicio del 'Tierra de Nadie', Laura Madrueño le ha comunicado a los concursantes que, de forma excepcional, se celebraría un Oráculo de Poseidón. Así, 'Supervivientes' ha decidido modificar su escaleta para abordar la tensa discusión que se ha dado en los Cayos Cochinos. De nuevo, el motivo del desacuerdo ha sido entorno a uno de los elementos vitales en el concurso: la comida.

En esta ocasión, Poseidón había preparado un juego para los concursantes. Cada participante debía ir por la playa buscando piedras que contenían recompensas tanto grupales como individuales. Sin embargo, para darle más emoción a la cosa, solo podía haber un superviviente de cada grupo a la vez.

Una situación que ha dado pie a muchas desigualdades y que ha hecho que no todos puedan comer. Por ejemplo, Koldo Royo ha sido el único en no conseguir ninguna recompensa en su grupo, mientras que Makoke y Carmen Alcayde tampoco lo conseguían en el suyo. Sin embargo, todo ha explotado después de que la periodista y Montoya se han quedado sin comer porque sus compañeros no han querido compartir su recompensa con ellos. Algunos de ellos han llegado a disfrutar de dos comidas distintas, algo que ha enfurecido todavía más al tándem.

Carmen Alcayde y Montoya contra todos

Por supuesto, esto ha hecho brotar a los dos concursantes, que han arremetido contra Makoke, Damián Quintero y Pelayo Díaz. "Sois las personas más egoístas de la faz de la tierra", sentenciaba Carmen Alcayde, muy seria. Además, cabe destacar que Montoya no ha podido participar en la prueba porque estaba enfermo y, posteriormente, ha tenido que ser evacuado de la isla.

"Encima que hay una persona enferma, me hubiera gustado que me dieran algún trozo de algo", saltaba la periodista en el Oráculo, muy alterada. Según Carmen, el grupo no había querido compartir ninguna de las recompensas y tachaba el acto de "algo muy egoísta".

Rápidamente, Damián Quintero la tachaba de mentirosa y se justificaba, asegurando que las tortillas y el donut que había ganado no era tan grande para compartir con ella. Además, el karateka se justificaba asegurando que les había ofrecido su porción de arroz y la habían rechazado. "No nos habéis dado comida sabrosa, a mí que me dés un grano más de arroz duro me da igual", le espetaba ella.

También ha querido meterse en la discusión Makoke, quién parece haberle dado la espalda a sus antiguos amigos y se posiciona en su contra. "No habéis querido el arroz para haceros la víctima", tachaba la tertualiana, muy dura. Ante esto, Montoya estallaba y contestaba que habían renunciado al arroz para dárselo a Laura Cuevas, que es la Parásito de 'Supervivientes' y solo puede alimentarse de lo que le dan sus compañeros.

El grupo acusado de pasar de Montoya

Además, el sevillano ha aprovechado para arremeter contra la ex de Kiko Matamoros, a la que ha tachado de interesada. "Makoke ni siquiera se ha acercado a preguntarme cómo estaba. Se pasea por la playa como Claudia Schiffer a tomar el sol y para ella no existo menos cuando quiere algo", aseguraba él.

Tras ello, la periodista y el de Utrera acusaban al grupo de no haberse preocupado por Montoya, que en el momento de la prueba estaba con fiebre. "Yo os he avisado a las 7 de la mañana que se encontraba mal y hasta las 12 no habéis ido ninguno a ver como estaba", les afeaba Carmen, indignada. "Yo también me he levantado mal, he ido al baño 4 veces pero tengo dos cojones y he ido a buscar percebes", soltaba el gaditano.

Un desafortunado comentario que no ha sentado nada bien a la periodista, que lo ha calificado como "lo más fuerte" que ha escuchado nunca. "Había una persona enferma que no se podía levantar y dice que no tiene cojones", le gritaba, muy indignada.

Una discusión que salpicaba también a la otra playa y obligaba a Anita Williams a intervenir. "Da igual que sea un higo, una tortilla o dos aguacates, es el hecho de compartir. Si se lo hubieran comido solo yo me callo", sentenciaba la concursante, que les achacaba que hubieran compartido entre todos menos dos personas.

Sin duda, una discusión que levantará mucha cola en 'Supervivientes' y que promete unos días muy intensos en Honduras. De hecho, durante la gala,Carlos Sobera ha tenido que intervenir en varios momentos para pedirles que se calmaran y dejaran de hablar a la vez. "No me estáis escuchando", les reprendía, "habláis unos por encima de otros y no se os entiende".