Carmen Borrego sentencia con una frase la actitud de Pelayo Díaz en 'Supervivientes'

La actitud de Pelayo Díaz en 'Supervivientes' no es aceptada por todos. El concursante no acaba de hacer migas con algunos de sus compañeros como Anita y Montoya. Esto ha sido señalado como clasismo por algunos colaboradores de 'Vamos a ver', que se han mostrado con opiniones divididas.

"Pelayo Díaz critica a todo el mundo, hace lo que quiere, es un altivo, habla con superioridad a Carmen Alcayde, por ejemplo. Que se quejen de Carmen, cuando la han nominado primero porque era la última y ahora se buscan otra excusa. Ocurrió con Terelu Campos y ahora con Carmen Alcayde, que discute con mucha superioridad y habla por detrás igual que hacen todos", arrancaba el debate Carmen Borrego en 'Vamos a ver'.

Sin embargo, Alejandra Prat defendía al concursante: "Es verdad que en algunas actitudes está por encima de ellos, como si fuese superior, pero tiene razón en muchas cosas. Ser falso no significa decir una mentira y Pelayo Díaz se está callando porque no le interesa la guerra que han abierto Montoya y Anita". "Menos mal que están Montoya y Anita, porque si tenemos que hacer un programa con Damián Quintero y Pelayo Díaz", decía Carmen Borrego.

| Mediaset

Pelayo Díaz también ha tenido la defensa de Giovanna González: "Responde así porque ya está bastante harto. Carmen Alcayde está provocando todo el rato porque quiere que salga esa otra cara de Pelayo. Creo que él da juego desde el principio". "Pelayo Díaz está sacando la cara que siempre se ha dicho, que es un tío déspota. Entiendo que esté cansado, pero Carmen Alcayde está forzando muchísimo la máquina y a veces está exagerando las cosas", replicaba Kike Calleja

"¿Por qué están diciendo que es un tío déspota simplemente por decir lo que piensa de manera asertiva y educada? Lleva callado muchos días y se le han hinchado las narices porque los otros no paran y ha dicho hasta aquí. Hablan muy mal a la gente y ha dicho que a él no le hablen así como si fuera un titiritero", sentenciaba Alexia Rivas. En otra línea opinaba Pepe del Real en 'Vamos a ver': "Las formas no debería perderlas y creo que la soberbia le pierde cuando discute".

| Mediaset

Finalmente, una de las más claras era Sandra Aladro: "Carmen puede ser muchas cosas, pero maleducada no es, puede ser apasionada. La falsa educación de Pelayo... La altivez no es ser educado, porque cuando estás fingiendo ser educado, pero estás despreciando a la persona con la que está hablando... Él no se mete en la historia de Montoya y Anita porque los considera inferiores a él, que es una historia inferior, y a mí eso no me parece educación".