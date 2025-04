Makoke destapa la traición de Escassi y sentencia su concurso en 'Supervivientes'

El paso de Makoke por 'Supervivientes' ha sido toda una montaña rusa. A pesar de haber tratado de ser la cara conciliadora de su equipo, la concursante ha sido el objetivo de varios de sus compañeros. Ya desterrada en Playa Misterio, la colaboradora ha contado un tenso episodio que vivió con uno de sus compañeros: Álvaro Muñoz Escassi.

La ex de Kiko Matamoros y el jinete han mantenido una relación de muchos altibajos en este reality. Aunque nunca han tenido una gran discusión, Laura Cuevas reveló haber escuchado a la concursante malmeter contra Escassi. Ahora que cada uno ha tomado su camino, Makoke ha aprovechado para admitir haberse sentido traicionada por su compañero.

En Playa Destierro, Makoke hablaba de su experiencia en el equipo liderado por Álvaro Muñoz Escassi. "Yo siempre intentaba hacer cosas y ayudar, pero siempre me decían que no", contaba ella, muy molesta porque la excluyeran de las tareas de supervivencia. Según revelaba la concursante, el jinete y el resto del equipo no contaban con ella para realizar ninguna de las faena.

| Mediaset

"Hubo un momento que Escassi quería levantar un tronco y llamó a Borja. Yo le dije que ya le ayudaba yo, pero no quiso", narraba la mujer, indignada. A pesar de que intentó convencerle, Escassi acabó declinando su ayuda.

"Yo también puedo pero no quería mi ayuda, me da pena porque ya que estamos todos podríamos participar todos", confesaba ella. Un momento que Makoke aprovechaba también para lanzar un dardo directo a una de sus compañera en 'Supervivientes': Laura Cuevas. "Que a Laura Cuevas no le apetezca hacer nada no significa que a mí tampoco", sentenciaba.

Además, la concursante desvelaba la desafortunada broma que el jinete le había hecho tras el incidente. "Luego me dijo: ¿Quieres fregar la olla ya que querías hacer algo?", contaba, haciendo saltar a sus compañeros. "Yo le hubiera soltado algo", confesaba Manuel González.

Más adelante, durante la gala de 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez tenía la oportunidad de hablar con los habitantes de Playa Misterio. Allí, Makoke se sinceraba sobre la traición que había vivido. "Tenemos muchos amigos en común y antes de empezar me llamó y me dijo que me iba a cuidar", revelaba.

Unas palabras que, sin duda, no reflejan la actitud de Álvaro Muñoz Escassi con la colaboradora. Según ella, el jinete se ha creado su "séquito" de concursantes en el que todos le bailan el agua. "Dice que es un caballero pero a mí no me lo ha demostrado", ha dictado sentencia.