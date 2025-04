Montoya amenaza con abandonar 'Supervivientes' tras lo sucedido con Manuel González

La llegada de Manuel González a Playa Furia ha supuesto un giro de 180º para varios concursantes de esta edición. Unos recién reconciliados Montoya y Anita Williams no le recibieron con buena cara, conscientes de que podría afectar a su relación. Aunque siguen más unidos que nunca, un fuerte enfrentamiento con el gaditano ha dejado a Montoya a punto de abandonar 'Supervivientes'.

Todo sucedía tras el fuerte forcejeo que dejaba a Manuel siendo atendido por el equipo médico del programa. Tras ello, los concursantes se reunían en el 'Oráculo de Poseidón', donde el sevillano no podía evitar las lágrimas al conectar con Sandra Barneda. Haciendo gala del bonito vínculo que la une a la presentadora catalana, el joven ha estallado nada más verla y ha confesado todo lo que le está pasando.

Montoya hace amago de abandono

| Mediaset

"Sandra, yo sé que me entiendes y si me miras me entenderás. Mírame como persona y dime que esto lo aguanta alguien", estallaba el de Utrera, visiblemente emocionado. Aunque la conductora trataba de calmarle, el joven entraba en bucle sobre la tensa situación en la playa.

"Yo solo venía aquí a curarme pero la situación de la playa, todo... me está sobrepasando", estallaba el de Utrera, visiblemente emocionado y llorando continuamente. Así, Montoya desvelaba que había cumplido el único objetivo que se había planteado antes de entrar a 'Supervivientes': reconciliarse con Anita. "He conseguido volver a ver como persona a la persona que más daño me ha hecho, el resto me da igual", sentenciaba él.

Completamente hundido, el joven muestra su cansancio con el tema del triángulo amoroso de 'La Isla de las Tentaciones'. "Esto no se acaba nunca", expresaba él, desesperado. "Creo que no soy capaz de esto. No puedo más", declaraba el concursante de 'Supervivientes'.

Anita se pronuncia

Por supuesto, Sandra Barneda quería saber la opinión de una de las personas más importas para Montoya dentro del concurso: Anita Williams. La joven aseguraba no haberle "visto nunca así", pero también aclaraba que entendía la situación. "Él había pasado a otro plano y ha cogido muchísima fuerza mental pero cuando la bomba explota te vuelve a desestabilizar entero", zanjaba la joven.

Sin duda, la joven no guarda ningún buen recuerdo de su fugaz affaire con su ex tentador, a quién no ha dudado en atacar. "Manuel le ha dicho cosas muy fuertes y feas", decía. Posteriormente, lo calificaba de "sucio" y protagonizaban un nuevo enganche en directo.