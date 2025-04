Última hora de 'Supervivientes': Montoya ha sido evacuado tras su bronca con Manuel

Montoya ha sido evacuado recientemente de la playa de 'Supervivientes' y su futuro está en el aire. Telecinco ha revelado las consecuencias de su última bronca con Manuel, en la que incluso hubo un forcejeo en directo. Ahora, 'Supervivientes' revela que Montoya ha abandonado la isla y la decisión sobre su futuro será tomada este martes en 'Tierra de Nadie'.

El domingo, tras el conflicto, los concursantes se reunieron en el 'Oráculo de Poseidón', donde el sevillano no pudo evitar las lágrimas con Sandra Barneda. "Yo solo venía aquí a curarme, pero la situación de la playa, todo... me está sobrepasando", estallaba, visiblemente emocionado y llorando continuamente. El concursante desvelaba que había cumplido su único objetivo: "He conseguido volver a ver como persona a la persona que más daño me ha hecho, el resto me da igual".

Completamente hundido, Montoya mostraba su cansancio con el tema del triángulo amoroso de 'La Isla de las Tentaciones'. "Esto no se acaba nunca", expresaba, desesperado. "Creo que no soy capaz de esto. No puedo más", declaraba el joven.

| Telecinco

De este modo, 'Supervivientes' ha revelado unas imágenes inéditas en las que se ve a Montoya sobrepasado tras la entrega del domingo. "Me quiero ir a mi casa, me voy, lo digo de verdad", decía.

Ya en la playa, tirado en la arena, hablaba con un miembro del equipo: "Ayer me desfondé mucho y a nivel emocional broté mucho". Era entonces cuando era evacuado de la isla, ante las lágrimas de Anita.

A lo largo de 'Tierra de Nadie', además, también se vivirá la salvación de uno de los cuatro nominados: Anita, Carmen, Koldo y el propio Montoya. Así como la visita sorpresa a los cayos de Kiko, padre de Joshua, a quien el superviviente ha reconocido echar mucho de menos. Además, Laura Madrueño planteará a los concursantes el primer test de cultura general con preguntas sobre distintas materias.

| Mediaset

Por otro lado, se enfrentarán al juego de pre-líder, titulado "Orfeo y la lira", en el que los supervivientes pondrán a prueba su resistencia y su estrategia. Deberán aguantan suspendidos sobre el mar con un peso sujeto a unos cinturones que se irá incrementando con el paso del tiempo. Los mejores protagonizarán el juego de líder del jueves.

Por último, disputarán un juego de recompensa con una fuente de albóndigas con tomate como premio. Este reto está titulado "La odisea de Perséfone" y lo afrontarán por equipos. Tendrán que demostrar su capacidad para coordinarse y su habilidad para guiarse a ciegas para formar finalmente un gran mural.