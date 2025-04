Marta López desenmascara a Montoya tras su bronca con Manuel en 'Supervivientes'

La última noche de 'Supervivientes' dejó uno de los momentos más tensos de la edición: una pelea a gritos entre Manuel González y Montoya. Una bronca que terminó con este último insinuando que abandonaría el reality. Las reacciones no se han hecho esperar, y este lunes los colaboradores de 'Tardear' analizaron todo lo sucedido en Honduras.

Verónica Dulanto, visiblemente incómoda con el tono del enfrentamiento, lo tildó sin rodeos de "machurilada". Belén Rodríguez no se mordió la lengua al señalar lo que, según ella, subyace tras la actitud de Manuel: "A mí lo que me queda claro con todo esto es que la tiene pequeña y que tiene complejo". Una declaración que sorprendió a la audiencia, aunque Marta López la respaldó sin dudar: "Pero eso se ha dicho siempre".

Además, Marta López fue aún más directa al relatar su experiencia con Manuel González: "Estuve con Manuel dos meses en 'GH DÚO' y reconoció que la tenía pequeña. No pasa nada ¿Pero nadie va a reconocer lo que le ha hecho Montoya, ridiculizarle públicamente con la canción de la gambita?".

| Telecinco

"El otro día en directo también. Ya está bien, si tú tienes un defecto o algo que no te gusta no es cuestión de que se cachondee todo el país de la gambita. Que es de lo que vive, es su herramienta de trabajo y eso no se hace", añadió Marta López en el plató de 'Tardear'.

Por su parte, Leticia Requejo también se mostró muy crítica con Montoya, apuntando a que su comportamiento delata una falta de cierre emocional. "Con esto confirmamos que Montoya no ha superado a Manuel y que si volvemos a la isla que es Montoya el que lo saca cada dos por tres. La novia de Montoya era Anita no Manuel, que parece que se le olvida ¡Basta ya! Que lo supere ya", dijo la periodista en 'Tardear'.

| Telecinco

En cuanto a las razones que podrían estar detrás de la intención de Montoya de dejar 'Supervivientes', surgieron varias teorías. "A Montoya lo que le reventó ayer es que Manuel intentara luchar con él en la prueba porque es el reflejo de la vida misma", dijo Belén Rodríguez.

"Yo tengo otra teoría y es que ahora que ha venido Manuel y está convencido de que es mejor superviviente que él y que le puede quitar muchas más cosas...", dijo Marta López. Una teoría que negó Belén Rodríguez: "¿Mejor superviviente que él? ¿Pero cuántas pruebas ha ganado?". A lo que Marta López replicó, recordando el aislamiento de Manuel: "Pero si ha estado un mes apartado él solo en Playa Misterio. Total que yo creo que él ha dicho es que antes de que me humille quitándome otra vez lo que más quiero me voy".