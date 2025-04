Los médicos aclaran si Montoya sigue en 'Supervivientes' tras ser evacuado de urgencia

Durante este martes, los seguidores de 'Supervivientes' han recibido una de las peores noticias posibles. Uno de los protagonistas de esta edición, Montoya, ha tenido que ser evacuado de urgencia de los Cayos Cochinos. Tras un tenso día de chequeos y análisis, el equipo médico por fin determina si el concursante puede permanecer en el reality.

Sin duda, esta no ha sido una semana nada fácil para el sevillano. El regreso de Manuel González ha supuesto todo un quebradero de cabeza para Montoya, que ha llegado a activar el protocolo de abandono. Después de la tensión vivida en la gala del domingo, el joven ha sufrido un pequeño susto médico que hacía sonar todas las alarmas.

Durante las últimas horas, el superviviente ha dado muestra de las extremas condiciones en el concurso. "Me duele la espalda, al respirar, las piernas, dolor de cabeza... Sólo me apetece estar tumbado", le contaba a los médicos del programa.

Tras un breve chequeo, los médicos han determinado que tenía fiebre y que, por el bien de su salud, lo mejor era seguir estudiándolo. "Vamos a tener que llevarte a la clínica para hacerte una revisión general", le proponía el equipo. Ante esto, el de Utrera se montaba en uno de los botes y abandonaba la playa.

Anita y Carmen destrozadas

| Telecinco

La noticia de su posible salida de 'Supervivientes' no solo ha conmocionado a la audiencia, sino también a algunos de sus compañeros. Especialmente a sus dos grandes apoyos: Carmen Alcayde y Anita Williams. Ambas concursantes se han mostrado destrozadas ante la posible pérdida de Montoya, quién rápidamente se ha convertido en su mayor aliado.

"Antes que nada somos amigos y tenerlo aquí es como tener a mi familia, así que no sé como podría seguir sin él", declaraba Anita Williams, visiblemente emocionada. La de 'La Isla de las Tentaciones' no ha dudado en pedir la vuelta del que fue su pareja, demostrando que realmente ha dejado atrás el mal rollo.

Mucho peor se lo ha tomado Carmen Alcayde, quién se ha convertido en la única amistad del sevillano en Playa Furia. Desde su llegada, ambos han protagonizado un tenso conflicto con el resto de concursantes de su equipo. Por ello, la periodista no ha dudado en asegurar que "si Montoya no vuelve me muero", lloraba.

La médicos toman su decisión

Tras unas horas de análisis y descanso, el joven sevillano ha podido volver a Honduras para conocer la decisión del programa. Tras su encuentro con Laura Madrueño, Montoya ha asegurado encontrarse mucho mejor. "Mejorcillo que muerto", bromeba él, "hacía tiempo que no me sentía tan mal pero ahora estoy mejor".

Sin embargo, la presentadora le recordaba que la decisión final le pertenecía al equipo del programa, quiénes debían determinar si estaba en condiciones de seguir. Finalmente, ha sido Carlos Sobera el encargado de leer el sobre con el comunicado de la organización.

"La buena respuesta al tratamiento y la desaparición de los síntomas permiten que regrese con sus compañeros", sentenciaba el presentador, confirmando la mejor de las noticias para Montoya. Tras la buena nueva, el joven se ha reunido con sus compañeras, con quienes se ha fundido en un tierno abrazo de celebración.

A pesar del momento de euforia, recordamos que la permanencia de Montoya en 'Supervivientes' sigue en jaque. El concursante es uno de los cuatro nominados de esta semana y se enfrenta a Koldo Royo, Anita Williams y Carmen Alcayde a la decisión del público.