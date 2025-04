Makoke sentencia el concurs de Laura després de la baralla més forta de 'Supervivientes'

Sens dubte, aquesta no ha estat una setmana fàcil per a Makoke a 'Supervivientes'. La gala passada acabava amb la col·laboradora nominada per sorpresa i, més endavant, Laura Cuevas l'acusava d'infringir greument les normes del concurs. Una setmana clau per a l'ex de Kiko Matamoros, que es juga la seva permanència a Hondures en ple enfrontament amb la resta del seu equip.

El 'Tierra de Nadie' d'aquesta nit començava anunciant l'estrena del Pont de la Cordialitat, una mecànica pensada per a tendir ponts (literal i figuradament) entre els concursants. Una mecànica que s'estrenarà amb Makoke i Laura Cuevas, que aquesta setmana han passat d'amigues íntimes a no suportar-se.

La convivència a Platja Calma esclatava pels aires després de les greus acusacions de l'ex habitant de Cantora i Joshua Velázquez. Els concursants destapaven que Makoke hauria entrat dues barretes de proteïnes al concurs, cosa que la col·laboradora negava categòricament. Aquesta incriminació feia saltar pels aires l'equip, causant la discussió més forta d'aquesta edició de 'Supervivientes'.

De tornada als Cayos Cochinos, el costurer no tenia manies a titllar de "perillosa" a Makoke. Encara que al principi les provocacions no feien saltar la col·laboradora, Joshua continuava cridant-li "No tinc res a parlar amb tu, ets una mentida amb potes", li retreia, acusant-la d'acostar-se a les persones per interès.

| Mediaset

Davant d'això, ella no es quedava callada i li deia que no li interessava la seva vida, cosa que feia saltar encara més el jove. "Jo estic aquí pel meu nom, no per ser dona de", li retreia a la concursant, fent referència al seu matrimoni amb Kiko Matamoros. "Jo estava a televisió abans de ser dona de, porto 30 anys a televisió", explicava ella indignada.

Estrena del Pont de la Cordialitat

Després d'això, Carlos Sobera els demanava a les dues dones que estrenessin la nova mecànica de 'Supervivientes': el Pont de la Cordialitat. Allà, ambdues airejaven els draps bruts de l'altra i Makoke acabava sentenciant l'ex del Clan Pantoja.

Tot venia després d'una intensa discussió entre ambdues concursants, on Laura Cuevas tornava a revelar confidències. "Arran de la nominació, tu m'has explicat coses molt fortes d'Escassi", li retreia la gaditana, acusant-la de "maquinar" per a que Álvaro Muñoz Escassi surti nominat.

A més, Laura Cuevas assegurava que, encara que va arribar a considerar Makoke com el seu "més gran suport" a 'Supervivientes', ja no es fiava d'ella. "Si veig una persona que no m'agrada com navega, m'allunyo", assenyalava ella. Paraules que la col·laboradora no dubtava a respondre taxativament.

"Quan algú mossega la mà que alimenta...", deia, llançant una punxa directa a la seva experiència als platós de Telecinco rajant d'Isabel Pantoja. A més, l'ex de Kiko Matamoros sentencia Laura Cuevas, titllant-la de "chaquetera" i de no tenir ètica. "No tinc ganes de ser amiga d'una persona que en qüestió d'hores passa de ser amiga a clavar-te una punyalada", assenyalava.

En referència a les suposades paraules que hauria dedicat a Álvaro Muñoz Escassi, la col·laboradora de programes com 'Fiesta' s'explicava. "Escassi va tenir un episodi molt polèmic a la seva vida i com treballava en un programa del cor m'han arribat moltes informacions", explicava. No obstant això, la col·laboradora assegurava que venia a "començar de 0" amb el genet i que només eren xafarderies per matar el temps a Hondures.