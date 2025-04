Alexia Rivas dice lo que muchos piensan de la actitud de Montoya en 'Supervivientes'

No hay ninguna duda de que Montoya está siendo, junto a Anita, el gran protagonista de 'Supervivientes'. La relación de los jóvenes, sus idas y venidas, se ha convertido en lo más comentado del reality. Un tema que se ha trasladado al plató de 'Vamos a ver', donde ha habido distintas opiniones.

"Sin ánimo de criticar, pero intento entender que pasa por la cabeza y el corazón de una persona para expresar así los sentimientos que tiene, con esa mirada de mujer enamorada, y al mismo tiempo llegar de 'La Isla de las Tentaciones' estar con Manuel y solapar ambas relaciones. No lo hago como crítica, solo intento entender que se le pasa por la cabeza a una persona", arrancaba Joaquín Prat en 'Vamos a ver'.

"Me pasó igual, no llego a comprender a la pareja, al ser humano realmente. No entiendo que buscan, si buscan una reconciliación, protagonismo, el foco, o realmente están tan tóxicamente enganchados que es una pareja que se separan físicamente durante mucho tiempo o van a estar así toda la vida. No llego a comprender de que van" añadía Antonio Rossi.

| Mediaset

Por su parte, Kike Calleja trasladaba un mensaje de la familia de Montoya: "Está muy disgustada por la actitud de Anita dentro del concurso. Les gustaría que le dejara en paz porque no para de engatusarle. Esperan que Montoya sea listo, que se quite la venda de los ojos, porque tampoco están entendiendo su actitud, aunque creen que es por hacerse el caballero, pero que ojalá que no vuelva a caer con Anita. Ellos están callados por respecto a ella, que podrían contar muchas cosas, aunque luego Montoya hace lo que quiere, pero piden que cada uno haga su concurso".

"Pues que sepas que el entorno de Anita quizás están todavía más callado", respondía con firmeza Alexia Rivas. "A ellos les debería dar igual lo que piensen las familias, lo que haya hecho uno u otro, están apostando o jugando por ellos dos. Lo que cuenta la familia de Montoya o Anita por los otros dos me da exactamente igual", explicaba Antonio Rossi.

"Más que cariño veo atracción, pero a la hora de la verdad son incompatibles. A mí me ha pasado en la vida, sentir muchísima atracción por una persona que no éramos compatibles. Los dos son escorpión y su naturaleza le llega a atacar al otro", era la opinión de Alessandro Lequio. Por su parte Sandra Aladro añadía una puntualización: "Ese cariño o atracción es real, hay un vínculo real".

| Telecinco

"Criticamos a Anita, no sabemos lo que le pasa por la cabeza, pero qué le pasa a Montoya? ¿Qué le pasa por la cabeza para decir en un momento dado que después de lo que ha visto, que tanto daño le ha hecho, incluso a su familia, da pie a esta chica?", se preguntaba Pepe del Real.

"A Montoya le ca muy bien el papel de víctima, es la víctima de España y tiene muchos seguidores. Le encanta este papel, no va a dar la vuelta y estar en el otro lado. No va a ser villano, él quiere ser la víctima", concluía Alexia Rivas el debate en 'Vamos a ver'.