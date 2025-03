Alessandro Lequio señala a Álvaro Muñoz Escassi tras su papel en 'Supervivientes'

Terelu Campos sigue siendo la gran protagonista de 'Supervivientes', pese a no ser concursante oficial. Sin embargo, en las últimas horas, 'Vamos a ver' también ha puesto el foco en Álvaro Muñoz Escassi. Algunos de los colaboradores han criticado el concurso del jinete, acusándolo de mueble.

"A ver si por fin tienen fuego porque comer se les está haciendo durísimo. Creo, además, que cuando tengan juego, Terelu Campos va a tener un papel importante. Junto con Koldo estarán mano a mano en la cocina", empezaba Pepe del Real el debate sobre 'Supervivientes' en 'Vamos a ver'. "Creo que no se está quejando de nada. Es un hombre que también tiene su edad y ha pasado por tres cánceres y nunca se ha quejado", añadía Alexia Rivas

"No solo Koldo, creo que, en general, todos está teniendo una actitud muy buena. Otras ediciones recuerdo que desde el principio se quejaban mucho y ahora están remando a favor de obra y con mucho humor tomándose las cosas", opinaba Adriana Dorronsoro sobre 'Supervivientes'.

Ha sido entonces cuando Alessandro Lequio ha señalado al jinete: "Hay que decir que Álvaro Muñoz Escassi pasa desapercibido, pero está siendo muy inteligente. Está de perfil bajo, dejando que la gente se posicione, y luego ya pisará".

"Ahora el foco está en Terelu, porque no sabe lo que está pasando en el otro sitio. Sabe que muchas de las cuestiones están puestas en Terelu, así que va dejando...", opinaba Antonio Rossi. "No da juego, yo pensaba iba a dar más", añadía Paloma Barrientos

De este modo, Joaquín Prat coincidía en que el foco está en otros concursantes: "Entre el trío calavera de Playa Misterio y Terelu a los demás pobrecitos no les estamos viendo". "Al menos podría hablar la boca, porque no le hemos escuchado hablar. Podría demostrar al menos que tiene voz, no te pueden poner el foco si no hablas", sentenciaba Alexia Rivas.

"Si de momento vas tirando así y a fin de semana tienes tu semanita hecha y venga otra. Ya me meteré en el barro cuando toque meterme en el barro", añadía Pepe del Real. Una opinión en la que discrepaba Alexia Rivas: "Esa sería vuestra forma de concursar si fuerais, pero a mí me parece que hay que concursar desde el principio".