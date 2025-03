Kiko Matamoros señala a Santi Acosta tras sus palabras por sus ataques a 'De Viernes'

Kiko Matamoros ha sido una de las figuras más reconocidas del universo 'Sálvame', pero también de Telecinco. Desde que en 2023 Mediaset canceló el magazine, la relación de la cadena con algunos de los colaboradores ha sido nula hasta han llegado a vetar algunos nombres. Es el caso del madrileño, que ahora desde 'Ni que fuéramos' critica duramente al programa de 'De Viernes'.

El colaborador hace referencia a ellos irónicamente como "me cago en mi madre", algo que no ha tardado en llegar a los oídos de Santi Acosta, presentador junto a Beatriz Archidona. Ha sido en una entrevista donde el periodista ha opinado con buen humor al conocer este nombre.

Durante la Quickieronda, sección de 'Ni que fuéramos' en la que varios periodistas entran para comentar algunas noticias de la actualidad del sector, Kiko Matamoros pudo escuchar en directo la opinión del presentador de 'De Viernes' sobre este asunto.

| YouTube

"Yo me lo tomo siempre todo bien. Creo que cada uno puede hacer los chistes que quiera y están bien hechos. Y, a lo mejor, en algún momento, la caricatura es acertada. Además, me caen bien todos", expresaba Santi Acosta en el vídeo.

El presentador también fue preguntado sobre si creía que Kiko Matamoros podría ser invitado a su programa para hacer un repaso sobre su vida: "Todos tenemos una historia. Todas esas historias son apasionantes, súper interesantes [...]No hay nadie que no pueda ir a nuestro programa", aseguró afirmando que el ex de 'Sálvame' podría ser un invitado.

"O sea que el ex de Makoke está invitado a la cadena de enfrente", expresó María Patiño al terminar de ver el vídeo. La presentadora hace alusión a su compañero de esta forma después del pequeño desliz que hace días tuvo Telecinco levantando el veto por unos segundos en un rótulo en 'TardeAR'.

| Mediaset

Tras escuchar las declaraciones, Kiko Matamoros sentenció a Santi Acosta: "Me gustaría felicitarle a él por la sangre fría que tiene para hablar de ciertas cosas. Que tenga la caradura de decir que allí no hay nadie que no está invitado, cuando no te pueden nombrar, y que no hay nadie vetado. Coño. Sed un poquito más serios porque la gente en la calle no es tonta y no se chupa un dedo".

María Patiño le preguntó si en un hipotético caso iría como invitado: "¿Yo que problema tengo? Si me pagan como pagan normalmente ahí, iría encantado. Además, me encanta ver a Santi porque da paso a publicidad y promociona los productos de Telecinco como nadie. Y además son muy respetuosos en las entrevistas. Son muy respetuosos y se portan muy bien", aseguró con sorna.