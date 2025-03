Giro de 180º en la hoguera final de Montoya y Anita en 'La Isla de las Tentaciones'

Tras dos meses en emisión por fin hemos conocido el desenlace de la hoguera final de Montoya y Anita en 'La Isla de las Tentaciones'. Tras una inesperada entrada de la joven, el reencuentro ha estado marcado por los reproches y los gritos. De hecho, Sandra Barneda ha tenido que intervenir en varias ocasiones porque la pareja no se escuchaba, ni dejaba hablar el uno al otro.

Uno de los momentos más destacados de la hoguera ha sido cuando Anita ha visto todas las imágenes del sufrimiento de Montoya. "Por fin veo algo...", era lo único que decía la joven. Esto obligaba a reaccionar a Sandra Barneda: "¿De verdad después de ver las imágenes de Montoya roto desde la primera roto no has sentido nada? ¿No has entendido nada el por qué llegó a tu villa saltándose todas las normas?".

En ese momento, Montoya se rompía de nuevo en 'La Isla de las Tentaciones': "Eras la mujer de mi vida, tía, y me has partido como una regañá. He venido por ti, por ganar la seguridad en ti. Montoya brilla por su esencia, Montoya no tenía ganas ni de fiesta. He conocido a todas, he bailado, he perreado, pero yo te pensaba siempre, porque para mí eres la única que me daba todo".

| Mediaset

"No voy a hacer nada porque me daba asco hacer nada, porque te quiero a ti y quiero este cuerpo que se lo he dicho a Sandra siempre. Quiero un futuro y yo pensaba en mi familia y todo, porque no he venido aquí con un puto amor, he venido con dos amores. Y yo no me merezco esto, porque Montoya no necesita para brillar a nadie, brilla solo", añadía, provocando también las lágrimas de Anita.

Sin embargo, Anita rápidamente saltaba a los reproches contra Montoya: "Tú te has pasado desde el primer día conmigo, me da igual que juegues. No te he reconocido desde el primer día, no entendía esos gestos, que me tiraras por el suelo...".

La decisión de Anita y Montoya en su hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones'

Finalmente, tras muchos reproches era el momento de contestar la gran pregunta: "¿Cómo quieres abandonar 'La Isla de las Tentaciones': con Montoya/Anita, solo/a o con un nuevo amor?".

| Mediaset

De este modo, Montoya era el primero en responder: "Llegué a 'La Isla de las Tentaciones' con la ilusión y la confianza de seguir lo fuertes que éramos. Jugué a 'La Isla de las Tentaciones', fui yo mismo en todo momento, pero me llevé el mayor chasco de mi vida. Para mí ver a esa persona, a mi pareja, al amor de mi vida, con la que quería hacer todo en un futuro, verla a la primera de cambio meterla en la cama, en la segunda darle un beso y en la tercera hacerle el acto, irla a buscar después y no encontrar nada..."

"Eso me ha roto y lo que me ha enseñado de verdad es a encontrar el amor. El amor que yo he encontrado en 'La Isla de las Tentaciones' es el amor propio. Montoya sabe lo que siente y Montoya se va solo", concluía.

Por su parte, Anita sorprendía con una respuesta diferente: "Decir con un nuevo amor sería también engañarme. Con Manuel de momento no tengo amor, pero quiero seguir conociéndolo fuera. Quiero seguir conociendo a Manuel".

| Mediaset

Por lo tanto, Montoya concluía su paso por 'La Isla de las Tentaciones' y entraba a la hoguera final Manuel. Lo que nadie esperaba era la respuesta sobre su futuro con Anita: "Quiero abandonar solo, pero quiero decirle a ella que fuera de aquí lo voy a intentar. Creo que es un momento en el que tienes que sanar muchas cosas y yo también estoy en un momento en el que tengo que aclarar la cabeza. No quiero jugar con nadie, ni ilusionar con nadie. Yo lo que digo lo cumplo siempre, voy a ir a Barcelona a verla y que ella venga a Cádiz, pero voy a abandonar 'La Isla de las Tentaciones' solo".

"Me parece bien. Ya he dicho que no lo abandono con un nuevo amor, porque me parecería hipócrita eso, pero lo quiero seguir conociendo fuera. Entiendo su decisión, ya me ha pegado la patada antes de tiempo", reaccionaba Anita tras quedarse descolocada.