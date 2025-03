Giro inesperado en la hoguera final de Eros y Bayan en 'La Isla de las Tentaciones'

'La Isla de las Tentaciones' ha vivido sus primeras hogueras finales. Tras dos meses en emisión y después de que todos hayan caído en la tentación, los protagonistas han vuelto a reencontrarse. Los primeros en verse las caras han sido Eros y Bayan en una hoguera llena de reproches y con un final muy esperado.

"Madre mía, no sé como no se te cae la cara de vergüenza", eran las primeras palabras de Eros tan solo reencontrarse con Bayan en 'La Isla de las Tentaciones'. "¿Y a ti qué? ¿Hoy vienes llorando por mí o por Érika? Creo que por ella has llorado más que por mí, que te has olvidado que tienes novia", reaccionaba la joven al momento, que no esperaba este inicio de su hoguera final. "Nunca te has dado un pico con una amiga y aquí te has dado con cinco", le echaba en cara Eros a su hasta entonces novia y ella reaccionaba rápidamente: "Nunca te he sido infiel y aquí te lo he sido".

Además, justo después, Eros decidía tirar el collar con la inicial de Bayan al mar. Poco después, los jóvenes empezaron a ver imágenes, en las que Eros se tentó al límite con Érika, en el jacuzzi e incluso durmiendo juntos. "Me he dejado llevar, pero no ha sido de la noche a la mañana con ella", reaccionaba el joven de 'La Isla de las Tentaciones'.

| Mediaset

"Vi las imágenes, fuera me has hecho cosas parecidas con chicas y eso me hizo revivir todo el dolor y rencor que tengo. Ahí me di cuenta de que yo no te he perdonado nada, que llevo una mochila que pesa un montón. Fui egoísta y me dejé llevar por todo lo que ha pasado en esta experiencia, pero lo que vi me dolió un montón", se explicaba Bayan en su hoguera final.

Justo después era el momento de ver las imágenes de Bayan en 'La Isla de las Tentaciones' y su experiencia junto a Rubén Torres. "Me destrozaron, no me esperaba que fuera a cambiar una relación de cuatro años tan rápido por una persona que acababa de conocer. No me esperaba esto de ti, me destrozaste completamente. Pensaba que eras una chica super fiel, con valores", reaccionaba Eros a los vídeos.

Por su parte, Eros también le ha echado en cara los malos comentarios que ha tenido durante la experiencia, comparándolo continuamente con Torres, lo que le ha dolido mucho. "Sé que he hablado mal de él y he tenido comentarios que no son afortunados. Te pido perdón por la parte que me toca porque sé que he hablado desde el rencor por la mochila que llevo y porque aquí he revivido todo lo del pasado y estoy hablando desde la rabia. Eso me hubiera gustado cambiarlo al 100%, pero no soy perfecta", se disculpaba Bayan en la hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones'.

| Mediaset

"Creo que Bayan se ha venido a vengar de mí a 'La Isla de las Tentaciones'", sentenciaba Eros, a lo que la joven negaba rápidamente: "Si fuera vengativa llevarías unos cuernos de aquí a Mallorca, de ida y vuelta". "En ningún momento me he querido vengar, no te he querido hacer daño, porque si quisiera hacerlo lo habría hecho ella", añadía Bayan.

Eros y Bayan se sinceran antes de su decisión final en 'La Isla de las Tentaciones'

De este modo, Eros ha sido el primero en sincerarse sobre su relación: "Lo siento por las imágenes que has visto, por lo que te haya podido doler y molestar. No lo he hecho para hacerte daño, me he dejado llevar porque he visto faltas de respeto tuyas. He visto que tú tampoco pones límites, porque cuando empecé a jugar ponía algunos y las primeras imágenes que vi tuyas te dejabas llevar de todas las maneras. Lo siento mucho por todo el daño que te he hecho, tanto aquí, como fuera. Sabes que me he arrepentido mucho del daño que te he hecho fuera y he intentado cambiar. Luché por ti"

"Me he arrepentido siempre de lo que he hecho fuera de aquí, que nunca he querido hacerte daño. Sabes que te lo he dado todo de la mejor manera posible, que he intentado ser la mejor persona y el mejor hombre que te mereces. Sé que lo he hecho mal muchas veces y me di cuenta de ello y, según tú, viste un cambio en mí y por eso volviste", añadía Eros. "Lo vi, pero cuando llegué aquí y sonaron las primeras alarmas supe que eras tú y que estabas dejándote llevar sin pensar en nosotros. Por eso...", reaccionaba Bayan.

| Mediaset

Por lo tanto, Eros se ha mostrado dolido: "No esperaba que hicieras esas cosas, que me humillaras de esa manera, que me faltaras el respeto, porque yo no he hablado mal de ti. Te he amado como no he amado a nadie, como nunca he querido a nadie. Has sido la persona más importante de mi vida durante estos cuatro años. Nunca te he querido hacer daño, porque no te lo meres".

Por su parte, Bayan, entre lágrimas, también ha tenido unas palabras para Eros: "Desde el primer momento que te conocí me enseñaste muchas cosas sobre el amor, me diste una mejor vida, juntos, en tu casa. Tengo muchas cosas buenas que decir sobre ti, pero el rencor y la rabia me han nublado, sino, no hubiera estado cuatro años contigo, porque tienes cosas muy buenas que yo las conozco. No quería hacerte daño en ningún momento, no he venido aquí a hacerte daño, te lo juro. Te pido perdón porque se me ha ido la boca. Siempre he intentado perdonarte todas las veces que he podido, pero aquí no podía más".

La decisión final de Eros y Bayan: ¿abandonan juntos o separados 'La Isla de las Tentaciones'?

Finalmente, era el momento de contestar la gran pregunta: ¿Cómo quieres abandonar 'La Isla de las Tentaciones': con Eros/Bayan, solo/a o con un nuevo amor?".

| Mediaset

La primera en responder era Bayan: "En esta experiencia me he dado cuenta de que me tengo que poner a mi misma ante todo. No ha sido tan dura para mí porque he tenido un gran apoyo, que me ha demostrado que siempre hay más vida, aunque estés dolida y con mucho rencor por el amor que he tenido por Eros. Sandra, me quiero ir de aquí con Torres".

"Madre mía, es flipante, lo último que me esperaba después de cuatro años era que cambiara una relación por un chico que acaba de conocer no me lo esperaba", reaccionaba Eros. "Entiendo su decisión y al final estábamos aquí para darnos cuenta y responder muchas preguntas", añadía el joven antes de abandonar la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones' en solitario.

"Me quiero ir solo, Sandra. Me tengo que encontrar a mi mismo, recomponerme yo, estar bien conmigo mismo y así poder estar bien con otra persona. Si no estoy yo no puedo estar bien con nadie", finalizaba el joven su experiencia en 'La Isla de las Tentaciones'.

| Mediaset

Por lo tanto, Rubén Torres entraba en la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones' con una respuesta clara: "Me ha encantado pasar este tiempo contigo aquí. Sabes que venía con la idea de venir a disfrutar, a tentar, a jugar y me descolocaste bastantes cosas. A veces también los finales no acaban como uno quiere, pero esta vez creo que sí, que sería una locura no irme con ella. Claro que quiero conocerla más y estar con ella fuera. Este final sí que será feliz".