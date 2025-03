Marieta desvela ahora en qué se gastará el premio de 'GH DÚO' y afecta a Suso Álvarez

Marieta Díaz se ha alzado con la victoria de la tercera edición de 'GH DÚO'. En una final de infarto contra Maica, la audiencia ha tomado la decisión de otorgarle el título de ganadora y, con ello, el ansiado maletín. Tras conocer la noticia, Marieta Díaz ha compartido sus primeras impresiones y ha revelado en qué tiene pensado utilizar el premio económico.

Minutos después de proclamarse vencedora, Marieta Díaz ha expresado su incredulidad ante el resultado: "Estoy en shock, estoy muy en shock. No me lo esperaba para nada, Maica era muy rival, y mira, en pijama, me lo he ganado en pijama. Gracias a toda la gente que me ha apoyado".

La ganadora también ha hablado sobre sus expectativas antes de entrar a 'GH DÚO', reconociendo que "ya que entras dices, a por todas, pero tenía muchos rivales y tenía mis dudas". No obstante, la gran incógnita tras la final era qué haría Marieta Díaz con el premio.

| Mediaset

Aunque el maletín contiene 50.000 euros, la cifra real que se llevará tras la deducción de impuestos es de 31.500 euros, ya que Hacienda retiene un 37% de la cantidad total. A esto hay que añadir el caché semanal que los concursantes han cobrado por su participación. Sin embargo, la cantidad exacta que ha percibido Marieta Díaz no ha trascendido, ya que varía en función de cada acuerdo.

En cuanto a sus planes con el dinero, Marieta Díaz ha sido clara y ha manifestado que "quiero comprarme una casa, que me tengo que casar y tener muchos hijos e invertirlo bien". La ganadora de 'GH DÚO' planea destinar el premio a cimentar su futuro y apostar por sus objetivos personales y familiares.

Sin embargo, el dinero no ha sido lo único que Marieta se lleva de la experiencia de 'GH DÚO'. También ha valorado las relaciones que ha forjado dentro del concurso y ha asegurado que "me llevo a mi bando entero. Han sido maravillosos, gracias a ellos lo he conseguido".

Asimismo, la relación con Suso Álvarez ha sido otro de los temas sobre los que ha hablado tras su salida de 'GH DÚO'. Después de tres meses sin verse, Marieta Díaz ha declarado que "voy a recuperar el tiempo perdido. Espero que hinque rodilla después de haberme llevado el maletín, y pasar toda la vida con él".