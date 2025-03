Nadie imaginaba así el reencuentro de Montoya y Anita en 'La Isla de las Tentaciones'

Por fin ha llegado el momento más esperado de la presente temporada de 'La Isla de las Tentaciones'. Tras dos meses de emisión, Montoya y Anita se han reencontrado en su hoguera final. Sin embargo, nadie esperaba como ha iniciado, dejando un nuevo momento para recordar en el formato.

"Tengo muchas ganas de llegar a esta hoguera final. Tengo muchas ganas de ver a mi Anita, no a esa Anita de 'La Isla de las Tentaciones' que es irreconocible. Quiero que me dé esa explicación, que hable desde el corazón y no desde el rencor, que es lo que ha estado haciendo", señalaba Montoya antes de su hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones'.

"Me enfrento a esta hoguera final con muchísimos nervios. Espero encontrarme a un Montoya que reconozca como a la persona de la que yo me enamoré porque a día de hoy sigo sin reconocerlo. Por fin ha llegado el momento y tengo muchísimas ganas de hablar con él", eran también las palabras de Anita mientras se preparaba para acudir al encuentro final.

| Mediaset

De este modo, Montoya era el primero en llegar a la hoguera y sentarse a esperar el reencuentro con Anita. Allí le recibía Sandra Barneda, resumiendo su experiencia: "Montoya, bienvenido a la hoguera final. Anita y tú vinisteis 'La Isla de las Tentaciones' para que ella te demostrara que eras el único hombre de su vida y así superaras todas tus inseguridades. Tan solo unos días después de comenzar esta experiencia, Anita no pudo resistirse a la tentación y sobrepasó todos los límites con Manuel. Aunque en un principio te rompió por completo terminaste dejándote llevar con Gabriella".

"Tengo ganas de ver a Anita, bastantes, porque no paro de ver este momento en mi cabeza, noche tras noche. Estoy con muchísimas ganas de tenerla aquí al lado. Y, sobre todo, de ver no a Anita de 'La Isla de las Tentaciones', sino a mi Anita", se explicaba Montoya.

"Me destrozó en el visionado cuando viniste (Sandra Barneda) por primera vez y vi unas imágenes de un juego que no me gustó nada. Ahí exploté, pero ya fue justo en la primera hoguera cuando lo metió en la cama. En la primera hoguera de toda esta experiencia más larga, se me cayó...", añadía el joven.

Unos minutos más tarde, Montoya se rompía al recordar todo lo ocurrido: "No sé por qué lo ha hecho. Por eso estoy soñando con este momento, para que me diga el por qué. Creo que no me lo merecía, la verdad". "Mi corazón no está, está empezando a quererse a sí mismo, pero juntando las piececitas y mirando por mí, porque me lo merezco, pero sigue queriendo a Anita", añadía el joven.

De este modo, Sandra Barneda daba paso al ansiado momento: "¿Estás preparado para reencontrarme con Anita? Ha llegado el momento".

Justo en ese momento, Anita entraba directa a la hoguera, pero lo hacía de la forma menos pensaba. La joven aparecía corriendo, imitando el viral momento de Montoya en la playa, tirándose al suelo: "Montoya, Montoya, eres el amor de mi vida, me has fallado, me has fallado. ¡Eres un puto falso!".

| Mediaset

Tras esta inesperada entrada de Anita, 'La Isla de las Tentaciones' ha finalizado su emisión, dejando el reencuentro completo para el próximo miércoles. Por lo que se ha podido ver, será una hoguera final de lo más explosiva, con grandes reproches y mucho show. Además, también será el momento de Tadeo y Stephany, que cerrarán la emisión de 'La Isla de las Tentaciones' antes de los reencuentros meses después.