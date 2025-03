Marieta Díaz le roba la victoria a Maica Benedicto y abraza la gloria en 'GH DÚO'

Esta noche, 'GH DÚO' ha cerrado etapa nombrando ganadora y dándole paso a la nueva edición de 'Supervivientes'. Maica Benedicto y Marieta Díaz han sido las dos finalistas que se han batido al duelo final para alzarse con el maletín. Tras 10 semanas de concurso, la audiencia ha premiado a su concursante favorito con el premio de 50.000.

Pero antes, las concursantes han vivido una noche llena de emoción y lágrimas. Tras las inesperadas expulsiones de Sergio Aguilera y Óscar Landa, ha sido el momento de que las dos finalistas se despidan de la casa. Entre lágrimas, las dos se han paseado por última vez por la casa que, durante tres meses, les ha visto reír y llorar.

La primera en hacerlo ha sido Marieta Díaz, que ha recibido los elogios del Súper entre lágrimas. "Esta casa transforma a las personas y después de esto no eres la misma", le decía la omnipresente voz de la casa. "Has dejado tu esencia más pura, te has mostrado sin censura y por eso has llegado tan lejos", la animaba, mientras la joven lloraba.

"Cree en ti siempre, porque vales oro", le dedicaba antes de que abandonara la casa. Al grito del ya mítico 'Suso, te amo', la ex de 'La Isla de las Tentanciones' ha dejado Guadalix de la Sierra y ponía rumbo a plató.

A continuación ha sido el turno de Maica Benedicto, que lleva prácticamente 6 meses conviviendo con el Súper. "Esto lo he soñado, es muy fuerte, tengo todo el cuerpo erizado", se confesaba la murciana, que no ha dejado de llorar desconsoladamente desde la expulsión de su amigo Óscar.

"Has conseguido lo que soñaste, entrar en esta casa y está a un paso de la victoria", le dedicaba el Súper, que claramente le guarda un cariño especial. "Te confieso que me ha encantado acompañarte todo este tiempo, ¿Quién limpiará ahora esta casa?", le ha dicho.

"Súper, te quiero mucho y te voy a echar mucho de menos", se ha confesado Maica, cada vez más emocionada. "Gracias por hacerme evolucionar, por escucharme y entenderme. Te voy a llevar siempre en mi corazón", le decía, a lo que el Súper le respondía que él también la quería.

Durante todo esto, los teléfonos seguían abiertos y mostraban unos porcentajes muy igualados. "Los votos siguen llegando pero los porcentajes están muy igualados", anunciaba Carlos Sobera ante las dos finalistas, que se enfrentaban a su última entrevista.

Finalmente, Marieta Díaz se imponía a Maica Benedicto como ganadora de esta edición de 'GH DÚO'. Contra todo pronóstico, y a pesar de que el bando de los 'Conocidos' ha sido el favorito durante todo el concurso, finalmente el premio ha caído en el bando de los 'Famosos'. Marieta ha recibido el cheque de Lucía Sánchez, ganadora de la pasada edición, antes de fundirse en un abrazo con sus compañeros.