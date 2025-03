Los padres de Montoya ('La Isla de las Tentaciones') emocionan con una dura confesión

Sin duda, Montoya ha sido uno de los grandes protagonistas de esta edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Este joven sevillano ha logrado ganarse a la audiencia después de que su pareja, Anita Williams, le fuera infiel con uno de sus tentadores. Sus dramáticas reacciones a las imágenes le han convertido en todo un fenómeno viral que ha llegado a cruzar el charco y hasta Whoopi Goldberg habla de él.

Por ello, esta semana han acudido a 'De Viernes' las personas que mejor le conocen: sus padres. Luisa y Juan Carlos se han atrevido a sentarse en plató para contar aquello que pasa detrás de cámaras y cómo ha sido seguir el programa de Montoya desde fuera.

"Ha sido toda una noria de emociones. Muchas cosas juntas de una vez... tremendo", le explicaban a Beatriz Archidona y Santi Acosta nada más pisar el plató. Por supuesto, el fenómeno viral les ha afectado también a ellos y si Montoya es tendencia en todo el mundo, lo es especialmente en Utrera, su pueblo.

"No podemos ni salir a la calle", asegura el matrimonio. También han aprovechado para agradecer el apoyo de la audiencia y confiesan el orgullo de sentir que todo el mundo quiere a su hijo. Pese al éxito y cariño que han recibido, 'La Isla de las Tentaciones' ha sido un momento de mucho dolor para toda la familia.

Según han revelado, Montoya todavía no puede ver el programa cuando se emite. Cuando lo ven en casa, el joven tiene que marcharse de la habitación porque "le sigue doliendo muchísimo". Ellos sí lo ven, aunque Juan Carlos reconoce que, cuando salen imágenes de sexo de Anita, deja de ver la tele.

Luisa y Juan Carlos también han querido dedicarles unas palabras a su ex nuera, Anita. Por supuesto, ver a la joven ser infiel a su hijo no ha sido plato de buen gusto para ninguna. "Nos ha dolido mucho ver a Anita con Manuel, teniendo esa relación tan estrecha que ha tenido en la isla..", confesaba el padre. "Montoya no lo entendía y sigue sin entenderlo", terminaba.

"Yo antes decía que ellos fueron a la isla muy enamorados, pero después de ver lo que he visto... creo que el único que estaba enamorado era él", le explicaba ella a Beatriz Archidona y Santi Acosta. Ambos coinciden en que nunca habían visto a Montoya tan descompuesto y que él ya les había avisado de que "lo iban a pasar mal".