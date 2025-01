'Acabé en la cárcel': el pasado de una concursante de 'La Isla de las Tentaciones'

En esta octava edición de 'La Isla de Las Tentaciones' ya sabemos que todo puede pasar. La primera hoguera de esta semana ha marcado un punto de inflexión en todas las parejas con imágenes que han causado todo tipo de sentimientos.

Montoya fue quien vivió la situación más dura al ver que su pareja Anita dormía con su tentador, Manuel. Y, después de los próximos avances en el que los dos caen en la tentación, parece que la situación para el andaluz no mejora.

Pero no es la primera vez que vemos a Anita envuelta en una polémica y menos en la pequeña pantalla. La catalana participó en el programa 'El Conquistador' de TVE y, en su vídeo de presentación, confesó varios acontecimientos de su pasado. Se presenta como actriz y modelo se le ve segura de sí misma y dispuesta a todo: "Soy una chica guerrera, luchadora, que siempre ha sobrevivido en la vida teniéndolo todo".

| RTVE

En la presentación prosigue revelando: "He estado en la cárcel". Tras un tiempo pensando cómo explicar ante las cámaras este suceso, la concursante de la isla declara que robó en un establecimiento: "Robé una camiseta en un establecimiento e hice una trampa. Di una documentación que no era mía, era de una amiga y al final acabé en la cárcel por suplantación de identidad".

Y como bien dice ella, Anita es una caja de sorpresas. También ha revelado que estuvo en un psiquiátrico y que cuando le hacen enfadar saca "su garrita". "A malas soy muy mala la verdad", declaraba y ya lo hemos podido ver en las desavenencias que ha tenido con Alba.

Lo curioso de su aparición en 'El Conquistador' es que también participó Montoya. El andaluz reconoció que le gustaban mucho las aventuras de todo tipo: "Me gustan mucho las aventuras, las amorosas y las que no son amorosas".

Hasta llegó a confesar que en ese momento su corazón no estaba ocupado, pero que no le importaría enamorarse en el concurso: "Si no gano el premio pues al menos que conquiste un corazón". Y así fue, en el programa surgió el amor entre Anita y Montoya para luego poner rumbo a 'La Isla de las Tentaciones'.