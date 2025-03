La pregunta de Álvaro a Alba en la hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones'

'La Isla de las Tentaciones' ha vivido sus primeras hogueras finales. Tras dos meses en emisión y después de que todos hayan caído en la tentación, los protagonistas han vuelto a reencontrarse, siendo los primeros Eros y Bayan. Justo después han seguido Álvaro y Alba en una hoguera también llena de reproches, pero con un final distinto.

"Te prometí que iba a darte un abrazo pasara lo que pasara y yo quiero darte un abrazo", eran las primeras palabras de Álvaro al entrar en su hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones'. Sin embargo, Alba no dudaba en rechazarlo rápidamente: "No, no, siéntate". "Primera cosa que no te reconozco", reaccionaba Álvaro ante las palabras de su pareja: "Yo tampoco te reconozco, lo que he visto hoguera tras hoguera".

De este modo, Alba pedía explicaciones a su novio tras desvelarse unas infidelidades: "La primera noche de conocernos me di dos veces con una", se justificaba el joven. "Cuando me he ido de viaje no he hecho nada. Si es verdad que a una chica le dije que si algún día lo dejase con Alba le llamaría, pero no me he liado con nadie", añadía Álvaro.

| Mediaset

"¿Y tú? ¿Con mi amigo? ¿Esos son tus valores?", atacaba rápidamente Álvaro al verse acorralado en 'La Isla de las Tentaciones'. Por su parte, Alba respondía con completa contundencia: "En la primera hoguera me entero qué te has liado con dos chicas, que ahora dices que es una, mágicamente. No has sido sincero".

"La noche de antes de venir para aquí te dije que era mi amigo y tú me dijiste: imposible, no te fallaría en la vida y menos con tu amigo", le reprochaba Álvaro en la hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones'. Tras varios reproches y acusaciones, la joven fue clara y directa: "Me he liado con él porque me ha salido de mi santísimo coño porque tú en mi segunda hoguera estabas diciendo que te ibas a vivir con esa chica, le estabas preguntando si tragas o escupes...".

Sin embargo, Álvaro ha asegurado que sigue enamorado pese a todo lo ocurrido en 'La Isla de las Tentaciones': "Al verla he sentido mucho amor. Rabia, porque necesito respuestas, pero mucho amor porque la veo preciosa y yo la amo".

| Mediaset

De este modo, los primeros vídeos eran de Álvaro flirteando con varias chicas y terminando en la cama. "Me veo y me reconozco porque soy una persona que le gusta gustar, de siempre, y me reconozco cuando hago alguna broma", se explicaba Álvaro ante la incredulidad de Alba. "Para mí eso ya es faltarme el respeto al límite, prefiero que te hubieran pasado un culo desde el principio a que dijeras eso. Nunca me hubiera imaginado que eso lo iba a ver", reaccionaba su pareja.

"Me dejé llevar con Érika porque me sentía cómodo con ella, físicamente es una chica, para mí, preciosa, y personalmente, lo que iba conociendo con ella, me dejé llevar. Fue un error, estoy arrepentido porque no se lo merece, pero no puedo volver para atrás. Si pudiese volver para atrás no lo haría porque no se merece ver estas imágenes. Estoy arrepentido de que ella tenga que ver esas imágenes", explicaba Álvaro en su hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones'.

Sin embargo, Alba no estaba arrepentida de haber caído en la tentación: "La primera vez que me besé con él en el jacuzzi sí que me arrepentí de hacerlo porque pienso que podría haberlo aguantado y no lo hice. Luego hemos estado prácticamente igual y no me he arrepentido. Me sabe mal porque no me gusta que vea esto y lo esté pasando mal, pero después de ver que se estaba follando a otra, todos los comentarios que hizo y enterarme qué al inicio de la relación no me había sido sincero...".

| Mediaset

Finalmente, Alba se rompía en la hoguera final de 'La Isla de las Tentaciones': "He estado todos los días en la villa en shock. Desde la primera hoguera no me cuadraba e intentaba buscar cualquier explicación. Tenía tanto shock en mi cabeza, tanta decepción porque no me esperaba que fueras capaz de decir todo eso. ¿No lo entiendes? He estado que no me salía nada, ni me dabas pena, ni tenía sentimientos, no me acordaba nada. No me daba empatía ni que mis compañeras me dijeran que habías estado mal. Te tenía arriba, a todos les decía que mi novio había cambiado, y ahora te tengo la confianza enterrada en el suelo".

Álvaro y Alba se sinceran antes de su decisión final en 'La Isla de las Tentaciones'

Antes de la decisión final, la pareja se ha dedicado unas palabras, empezando por Álvaro: "Has sido mi vida entera, me has sacado del pozo y no lo voy a olvidar en mi vida. Lo siento en el alma". Sin embargo, Alba cortaba el discurso diciendo que él tampoco, lo que indignaba al joven: "No puedo decirle nada porque a todo, le digo que ha sido mi vida, y está negando. No quieres nada, no lo entiendo, no te reconozco, tú no eres así".

"Yo tampoco me reconozco, me he bloqueado mentalmente, parece que no siento. No me lo esperaba, pensaba que íbamos a venir aquí y te ibas a portar como un señor, te lo juro. Es lo que más me duelo, que no lo hayas hecho", reaccionaba Alba, ante las disculpas de Álvaro por el daño hecho en 'La Isla de las Tentaciones'.

| Mediaset

Por su parte, Alba también le dedicaba unas palabras a su novio: "Quiero que sepas que, desde que yo entré aquí, te he puesto en un pedestal. Nunca he hablado mal de ti porque siempre he dicho que te has comportado super bien conmigo y yo pensaba que íbamos a salir de aquí casándonos".

"En la carta fuiste también fría conmigo y me dijiste que me amabas y confiara en ti, no me hablabas ni de los gatos", añadía Álvaro. Era entonces cuando Alba lanzaba una preguntaba que dejaba sin palabras a Sandra Barneda: "¿Y tú pensabas en los gatos cuando hacías todo eso?", a lo que Álvaro señalaba que no. Sin embargo, el joven repetía la pregunta para Alba, que respondía inesperadamente que sí.

La decisión final de Álvaro y Alba: ¿abandonan juntos o separados 'La Isla de las Tentaciones'?

Finalmente, era el momento de contestar la gran pregunta: "¿Cómo quieres abandonar 'La Isla de las Tentaciones': con Álvaro/Alba, solo/a o con un nuevo amor?".

| Mediaset

De este modo, Álvaro era el primero en responder: "Estoy decepcionado conmigo y con Alba también, pero mi corazón está lleno de amor por ella. Mi padre me enseñó a luchar y yo a quien amo es a ella y con quien quiero estar. Me quiero ir con Alba. No va a ser fácil, pero para mí es el amor de mi vida y lo ha sido durante dos años y yo sí tengo proyectos de futuro con ella".

Sin embargo, Alba no opinaba lo mismo: "He venido aquí super enamorada de él y me enfado un poco conmigo misma por no poder sacar todo lo que sé que llevo dentro. Ha sido muy duro para mí estar aquí, no me ha salido ser yo, no he podido disfrutar bien la experiencia porque me sentía hasta mal de pensar que no tengo sentimientos por nada. A mí me gustaría irme sola".

"Me duele mucha porque sé que también he hecho las cosas mal, lo asumo, pero solo con lo que he visto en la segunda hoguera de él no podría perdonarlo. No podría confiar más en él. Es en lo que más pienso ahora mismo, aparte de mucha pena porque yo quería todo contigo y no me esperaba que fueras a hacer todo eso tan rápido", añadía la joven, concluyendo su paso por 'La Isla de las Tentaciones'