Carlos Sobera paralitza 'Supervivientes' per llançar un dard a Álvaro Muñoz Escassi

Aquesta nit, 'Supervivientes' ha donat un gir de 180º amb l'intercanvi d'equips. Els concursants s'han vist obligats a votar-se entre ells per decidir qui ha d'integrar-se com a nou membre de Playa Furia. En el procés, Álvaro Muñoz Escassi ha tingut un comentari desafortunat queha obligat Carlos Sobera a intervenir.

Tot succeïa mentre el presentador li demanava al genet que digués el nom i els motius del company que havia d'unir-se a Playa Furia. Sense gaire sorpresa, Álvaro Muñoz Escassi apuntava a Makoke, amb qui ha protagonitzat un moment tens aquesta setmana. Els motius que exposava el concursant feien saltar les alarmes al plató de 'Supervivientes', obligant el presentador basc i col·laboradors a intervenir.

| Telecinco

"Vull que Makoke se'n vagi a l'altre grup perquè és la que menys em serveix a la platja", comentava el genet sense parpellejar. A més, el concursant afegia el que la resta de concursants li aportaven al concurs, com que Koldo Royo recollís llenya o el "bon ambient" que crea Laura Cuevas.

Davant d'això, Carlos Sobera es quedava sorprès. "Sembles el senyoret de l'illa...", comentava per lo baix el presentador, en to irònic. Un comentari que el genet no escoltava bé (o fingia no fer-ho) i li demanava que ho repetís. No obstant això, Carlos Sobera tallava la connexió en directe.

No obstant això, Carlos Sobera no ha estat l'únic que ha volgut assenyalar el polèmic comentari d'Escassi. Bárbara Rey, que s'estrenava la setmana passada com a col·laboradora de 'Supervivientes', també sentenciava el concursant. "Dius que vols fer fora Makoke perquè no et serveix... no he vist un comentari més lleig i més masclista", ressaltava la vedet.

Un comentari que ha estat també molt criticat a les xarxes socials, que coincidien amb Carlos Sobera a ressaltar com de desafortunat havia estat. No és la primera vegada que Álvaro Muñoz Escassi causa la polèmica a 'Supervivientes'. Ja són diversos concursants, com Makoke o Anita Williams, els que han destacat l'actitud superbiosa i autoritària del concursant.

Malgrat tot, Álvaro Muñoz Escassi s'ha sortit amb la seva i Makoke es converteix en la nova habitant de Playa Furia. Una decisió que dona un gir de 180º graus a 'Supervivientes' i que intenta donar-li una nova oportunitat a Playa Furia després de les nombroses baixes que ha patit.