Carlos Sobera: 'Estuve a punto de decirle un par de cositas fuertes a Ángel Cristo JR'

Hace unos días arrancó la nueva temporada de 'Supervivientes', pero este martes 11 de marzo llega el turno de 'Tierra de Nadie' con Carlos Sobera. Un grupo de famosos saltó del helicóptero para enfrentarse a una de las aventuras más complicadas de su vida y los martes será el turno de verlos en nuevas aventuras.

De este modo, Carlos Sobera se enfrenta de nuevo al 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes', donde, más allá de a los concursantes, también tendrá que domar a un grupo de colaboradores. En una entrevista a la que ha asistido TVeo, el presentador también recuerda toda la polémica con Ángel Cristo JR del año pasado. Además, también hace balance de 'First Dates' ante la llegada de 'La Revuelta'.

De verdad dices que echas de menos a Ángel Cristo JR en 'Supervivientes'? ¿Tú crees en la vida difícil y los retos, no?

Yo lo digo en serio. Cuando ves una peli o una obra de teatro, lo que te engancha es el conflicto, y en un programa de televisión con más razón. Si hay conflicto, como haya un personaje de esas características, eso es oro pulido, magnífico.

| Mediaset

Un villano necesario, ¿no?

Bueno, un villano, yo no he dicho eso eh, que quede claro, pero sí que tiene que haber protagonista y antagonista. Tiene que haber conflicto, tiene que haber gente que no vea las cosas de la misma manera. Aunque sea para ir a buscar leña, para hacer fuego, pero eso es maravilloso.

¿Y quién va a ser el conflictivo de esta edición de 'Supervivientes'?

No tengo ni idea, pero sí estoy un poquito de acuerdo con la opinión de los demás de que prácticamente todos pueden serlo. Porque son perfiles así como muy egocéntricos. O sea que sí, puede haber conflicto.

¿Puede ser una sorpresa, que algunos que no lo parecen luego sea el más conflictivo?

| Mediaset

Puede ser, porque nadie sabe exactamente cómo va a reaccionar ante circunstancias adversas. creo que incluso la gente más moderada, más equilibrada, ante un concurso como 'Supervivientes', se altera y termina haciendo cosas que no quiere, o diciendo cosas de las que se arrepienten. Afortunadamente es un juego y todo queda en el juego, y cuando el juego pasa, todo vuelve a su parcela... O no.

¿Qué concursante crees que ahora en el casting está pasando desapercibido?

Almácor está pasando muy desapercibido, ahora, si nos va a sorprender o no, soy incapaz de decirlo. Siempre hay un tapado que parece que no, y luego... recuerda el refrán: “Que de las aguas mansas me libre Dios, que de las bravas ya me libro yo”. Eso siempre pasa, y en Supervivientes, más todavía.

Con el olfato que te ha dado a ti 'First Dates' en cuanto a relaciones, ¿vaticinas que pueda suceder algo?

Bueno, tres meses de concurso, yo espero que Escassi va a dar un récord. No habría excusa. Espero que Escassi... vamos, tres o cuatro romances, de estos que duran una semana y media o dos, lo que le duran a él habitualmente...

| Mediaset

¿Y Sheila Casas de defensora, si va, cómo lo viviría?

Conflicto. Más conflicto todavía, ¿no? Pero sí que es verdad que, como ha pasado por ejemplo ahora en 'GH DÚO', nace una historia de amor entre José María Almoguera y María la Jerezana, y alcanza una dimensión diferente. Así que ojalá que haya amor.

¿Para ti dónde está el límite del conflicto? Con Ángel Cristo JR también hubo un tema ético...

El límite del conflicto está en que nunca puedes faltar al respeto a los demás, pero esa línea roja nunca dejamos que se pase. Yo recuerdo además que a mí me tocó torear varias veces con él por esto, no solo el día que hizo que la Armada hondureña cruzara la isla. A veces decía cosas que faltaban el respeto a las compañeras y a los compañeros en formas que no son permisibles.

Pero eso ya no es conflicto, eso no es discusión o enfrentamiento porque tenemos un punto de vista diferente. De vez en cuando a alguien se lleva la pinza, pero afortunadamente no se mantiene ese comportamiento mucho tiempo, porque también se corrige. Traspasar la línea del respeto, la falta de educación, y ahí eso ya no porque, pero eso no es conflicto, eso sí que es barro. Eso sí que ya hay que quitarlo.

| Mediaset

En el caso de Ángel Cristo JR llegó, pero se le corrigió y también él se autocorrigió. Tuvo luego su crisis final, que fue la de cruzar la isla entera, que eso ya no fue cruzar la línea, fue cruzar la isla entera, y luego ya volvió un poco a... Y ha cambiado mucho, porque Ángel Cristo JR en 'GH DÚO' tuvo un comportamiento absolutamente neutral, maravilloso, autocrítico, incluso crítico con su propia pareja. Como un observador de la realidad, sin mirarlo desde la subjetividad, bastante honesto y bastante comprometido.

¿Te viste superado alguna vez, por Ángel Cristo JR o por algún otro concursante, por ese traspasar la línea?

Yo soy muy pausado, soy muy tranquilo, pero con Ángel Cristo JR sí, y no el día que cruzó la isla. Una semana antes o dos, hubo un conflicto con el tema de las cartas que supuestamente su madre le había enviado, y que el programa se las dio a leer y se las leyó, que él lo negó, negó la evidencia. Me molestó mucho porque de alguna forma puso al programa y a todos nosotros a los pies de los caballos. Ahí sí estuve a punto de, no de ser grosero, pero sí de decirle un par de cositas fuertes, porque me pareció que era una actitud no honesta, pero me contuve.

Al final tú no eres tú. Eres tú, más el programa, más tus compañeros, más la productora, más los concursantes... y dices: él está en un estado de shock, porque lleva semanas en la isla, pasándolo mal, no puede controlar sus nervios, no podemos pedirle que haga imposibles. Yo duermo en mi casa todas las noches, desayuno un pincho de tortilla con un café cortado, vengo aquí tranquilo en un coche, llego hasta aquí en traje, bien vestido. ¿Cómo no voy a controlarme? Si hay alguien que se tiene que controlar soy yo. Decidí reconducir la conversación y no me arrepiento.

| Mediaset

En 'First Dates', ese que fue 200 veces con peluca y tal, también te enfadó un poco.

No, pero bueno, en el fondo era un cachondeo lo que teníamos tremendo porque me hacía gracia. ¿Esa voz con la que venía? Yo no daba crédito. Estaba enfadad y le llamé la atención, pero claro, yo en el fondo es que hacía un esfuerzo por no reírme. (Pone voz de pito) “Perdóname, Carlos. Yo tengo un problema en la voz y no puedo hablar bien, que el médico me ha dicho...”. Y yo: “Me estás tomando el pelo, ¿no?”.

Cuando acusan de tongo en la votación de los realities como 'Supervivientes', ¿cómo lo vives tú?

Lo entiendo y lo flipo a la vez. Este tipo de quejas suelen venir de personas que beben los vientos por un concursante y quieren que gane como sea, por lo civil o por lo criminal. Pero también lo flipo porque el control que hay del sistema de votación es tan alucinante, pero tan alucinante, que es que no hay forma.

Incluso en 'First Dates' me dicen "los que van son falsos, ¿no? Son como actores". Y yo digo: pero vosotros, ¿cómo os creéis delante de una tele? Es que tienes que tener la mente muy perversa para pensar que todo a tu alrededor es falso. No lo entiendo.

| Mediaset

¿Qué sabes de tu concurso 'Todos por ti'? Que la cadena empezó a promocionarlo.

No tengo ni idea, yo soy el primero que quiere que salga ya, porque lo grabamos en septiembre, en dos semanitas. Está muy bien ese programa. Soy de los que piensan que el concurso no tiene ya cabida en el prime time, porque no la tiene. No puede empezar un programa a las 23:15h, que dura dos horas, hasta la 1:15h, y pedirle a la gente que haga el esfuerzo de ver si se lleva o no el dinero, esperando hasta la 1:15h de la noche. Creo que quisieron protegerlo, porque entraba el curso muy fuerte con todo el tema de David Broncano y de Antena 3 y demás. Pero no sé, ahora supongo que no encuentran hueco.

'First Dates' ahí está resistiendo, precisamente ante Broncano y Pablo Motos. ¿Cómo valoras estos meses que han transcurrido desde el inicio de la guerra?

¡Y el fútbol! Que el fútbol es demoledor... A nosotros lo que más daño nos hace es La isla de las tentaciones, es mi compañera Sandra, ahora voy a hablar con ella. Es verdad que cuando empezó el curso estábamos todos convencidos, por aquello de que éramos públicos diferentes, de que podríamos resistir. Cuando Antena 3 cambió la pauta publicitaria, y los dos alargaron sus programas por detrás, hasta las 23:15h, dijimos: ostras, esto se complica.

De repente hemos visto que hemos resistido muy bien, que hemos perdido un punto, pero no tres, que hay días donde volvemos a recuperar el 8% - 8,5% de una manera tranquila. Estamos sorprendidos porque tenemos un público muy fiel, por lo que sorprendidos y muy agradecidos, la verdad.