'En mi vida he llorado tanto': Telecinco presenta 'Universo Calleja' ante su estreno

'Universo Calleja' es la nueva apuesta de Mediaset. El programa conducido por Jesús Calleja, se estrenará este miércoles, 26 de marzo, a partir de las 23:00h. Y, a diferencia de sus otros formatos, este se emitirá en el primer canal de la cadena, en Telecinco.

Después de su gran hito y de convertirse en el tercer español que ha viajado al espacio, el presentador se enfrenta a un nuevo reto en el que no estará solo. Tras sus aventuras vividas en 'Planeta Calleja', ahora va un paso más allá con 'Universo Calleja'. En él, un grupo de famosos, todos ellos viejos conocidos del presentador en experiencias anteriores, serán protagonistas de un viaje singular.

Ágatha Ruiz de la Prada, Omar Montes, Sandra Barneda, Antonio Orozco, Carlos Latre y The Grefg viajarán junto a Jesús Calleja a Nepal. Mientras que Laura Escanes, Santiago Segura y José Mota viajarán a Egipto. Se sumarán otros rostros como David Bisbal y su mujer Rosana Zanetti, Rossy de Palma, Eva Hache, Belén Rueda o Mercedes Milá.

| Mediaset

Con perfiles diversos, los protagonistas se descubrirán en su ruta por un lugar mágico, compartiendo experiencias y actividades emocionantes, mientras los espectadores son testigos. A dos días de su estreno, hablamos con Jesús Calleja sobre su experiencia.

"Después de su experiencia espacial, llega su experiencia terrenal que sigue siendo muy potente. 'Universo Calleja' es un viaje muy emocional, espiritual y de un gran riesgo controlado", ha comenzado explicando Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España.

'Universo Calleja' llega este miércoles al prime time de Telecinco en seis entregas. Las primeras tres cuentan la aventura de un grupo de famosos muy conocidos en Nepal en el que podremos ver a una "Sandra Barneda con un mal de altura", a un "Antonio Orozco en un punto en el que nunca se le ha visto" o a una Ágatha Ruiz de la Prada "conviviendo de una atípica manera". Para Carlos Latre y The Grefg será su primera aventura con Jesús Calleja.

"Todos vienen con la misma idea: 'Qué maravilla, quiero volver a ir'. A pesar de que la experiencia es muy real y muy dura, ya que hay que estar muy preparado psicológicamente, deportivamente y emocionalmente. La segunda aventura, es un viaje impresionante a Egiptodonde van a descubrir lugares que nunca están abiertos al público. Nos van a mostrar imágenes completamente inéditas", ha adelantado el director de Producción de Contenidos de Mediaset España.

| Mediaset

Y es que, como bien ha confirmado Jesús Calleja, "lo que hacen en este viaje, no lo pueden hacer en ninguna agencia de viajes porque no existe". Este nuevo formato consta de dos expediciones de más o menos quince días cada una con un grupo de personas muy diferente donde "el factor de la amistad es muy importante".

En este prime destino, Nepal, Jesús Calleja ha realizado su expedición más personal al volver al país que marcó su vida. La expedición comienza con un viaje en helicóptero hasta Samagaun, un remoto pueblo tibetano a los pies del Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, donde los invitados vivirán en duras condiciones y compartirán el día a día con monjes budistas y la comunidad local. De este pueblo, Jesús Calleja ha declarado que "es uno de los lugares más medievales" donde vamos a ver a una "Ágatha Ruiz de la Prada en situaciones hilarantes que rompen su mundo".

En cuanto a la experiencia vivida, Jesús Calleja ha declarado que "en su vida ha llorado tanto". "El paisaje te arrolla y es emocionante conseguir que no se retire la gente. Ha sido reflexionar sobre la vida. Fuera egos". La novedad de este formato es qué les ha pasado a los invitados y a Jesús Calleja desde la última vez que se vieron y en qué momento están ahora.

| Mediaset

"Creo que es un formato que no ha existido nunca en la tele. Son travesías complicadas con una climatología muy hostil. No hay baño, no hay agua caliente... Es la realidad, no es que lo hagamos para que sea más vistoso en la tele. Al final se van adaptando", ha añadido el aventurero. María Ruiz, directora de Zanskar, la productora que va de la mano de Jesús desde 2009 con sus desafíos, aclara que no pagan a los famosos que aceptan la invitación.

Comparado con 'Planeta Calleja', 'Universo Calleja' ofrece ese "foco emocional que ha hecho que en el capítulo uno contéis algo que nunca habéis contado", ha expresado María Zambrano, directora del área de formatos Reality y Dating de Mediaset. Algo que ha respaldado el propio protagonista afirmando que "Las cosas tan íntimas que hemos hablado acaban en una emoción desbordada. A lo mejor he contado cosas que no debería haber contado".

"Es una experiencia única y dentro del sufrimiento es un sufrimiento con valor", ha declarado María Ruiz, directora de Zanskar. Además, han revelado que, al ser una experiencia tan dura, muchas veces tenían "un plan B" por si el invitado no era capaz de terminar la aventura.

| Mediaset

En su primer formato con Telecinco, Jesús Calleja también ha desvelado que hubo tiempo para los enfrentamientos entre dos invitados los cuales sus nombres no ha querido desvelar, ya que "todo lo que ha pasado ha sido muy real". Pero se siente muy feliz porque "todo lo que ocurre es exactamente lo que ocurre en una expedición hasta el punto de que se olviden que hay una cámara".

"No solo los viajes han sido más largos y con más invitados, sino que los desafíos han sido aún más exigentes, sobre todo en Nepal, empujando a nuestros amigos famosos al límite de su resistencia física y emocional y sacándolos completamente de su zona de confort", afirma Calleja. Y añade: "Además, hemos apostado por la grandiosidad en todos los sentidos, buscando experiencias únicas e irrepetibles, como recorrer en total exclusividad algunos lugares míticos, abiertos solo para nosotros".

Con respecto a esto último, en su segundo destino, Egipto, han contado "el Antiguo Egipto como nunca antes lo hemos visto". Consiguiendo cerrar la pirámide de Keops tarde y noche, el Valle de los reyes y la tumba de TutanKamon. No contentos con eso, consiguieron cerrar el templo de Ramses II por la noche en un solsticio que solo ocurre dos veces al año.

| Mediaset

Como novedad, Jesús Calleja no para con su marca "Calleja" y "en breve empezará un nuevo formato diferente. Se seguirá haciendo con la marca calleja y será el spin-off de 'Volando Voy'", ha confesado Jaime Guerra. Por lo pronto, el salto de Cuatro a Telecinco de 'Universo Calleja' no es algo que le preocupe y menos la audiencia, "No sé qué datos haremos porque, ¡estamos fortísimos ahora! No sé qué hará la audiencia, pero como programa de televisión no hay nada que se le parezca porque hay mucha verdad".

Una verdad reflejada y contada por todos sus invitados: "Que te abras como se han abierto solo se puede hacer en este escenario. El viaje tenía mucho de ese componente y superó cualquier expectativa", ha declarado con cierto orgullo Jesús Calleja.

Para este miércoles, Jesús Calleja se queda con varios momentos: "Lo que más me impresionó fue el valor que tuvo Sandra Barneda de venir y de contar todo lo que le pasó. Solamente por haber ayudado a Sandra ya merecía la pena todo. Con la historia de Antonio Orozco me quedé perplejo y la relación entre David Bisbal y Rosanna Zanetti fue todo un descubrimiento de amor increíble".