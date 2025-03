Sandra Barneda: 'Sorprende que 'La Isla de las Tentaciones' no haya tenido un premio'

'La Isla de las Tentaciones' acaba de finalizar su exitosa octava edición en Telecinco. En un encuentro ante los medios, al que ha acudido TVeo, Mediaset ha hecho balance de la edición, confirmando, además, su renovación. Además, Sandra Barneda también ha repasado la exitosa temporada, revelando alguno de los secretos.

Se ha comparado mucho tu papel en 'La Isla de las Tentaciones' con el de Mercedes Milá en 'Gran Hermano'…

Para mí Mercedes Milá es un top y lo seguirá siendo. Creo que hay pocas comunicadoras como ella, desde las entrevistas que hacía en TVE hasta ahora y todo lo que hace. Para mí es como una madrina, me presentó mi primera novela. No la había ni leído yo con una vergüenza se lo propuse y me dijo: "No hace falta, todo lo que hagas tú yo te lo presento". Mercedes Milá me escribió el otro día y me dijo, "no sabes la envidia que me das".

'Gran Hermano' es un formato que rompió, que creó un nuevo género, y Mercedes Milá ha sido el alma de este formato y para mí lo será siempre. Primero porque se arriesgó en un formato que era un reality y, luego, también por la pasión con la que lo vive, pero es que lo vive con pasión todo. Ahí sí que hago una analogía con ella. Creo que sin pasión y sin querer un formato o lo que hagas no te sale igual. Siempre lo he dicho, el día que no tenga pasión por la televisión lo dejaré, porque no tengo necesidad de estar continuamente en la pantalla, pero sí una necesidad de lo que hago, creer en ello.

Me pasó en informativos, dejé de hacer informativos porque no creía en ello y toda la gente me llamaba porque entonces tenía que hacer informativos. Y me ha ido pasando con otros géneros que he hecho. He tenido la suerte de que me han permitido bailar en el formato considerado más serio, que es la actualidad, que me encanta, la política, pero también pasar al reality. Antes me decían que era la chica seria del entretenimiento, pero creo que una verdad tuya la puedes trasladar a cualquier tipo de formato.

'La isla de las tentaciones' para mí son las emociones y la pasión pura. Yo misma he descubierto lo defensora del amor que soy y lo he sido siempre, pero cuando digo que me ha hecho mejor persona es porque a veces somos muy impulsivos. Lo que tengo que hacer en la isla es un trabajo de contención brutal, de no juicio. Y lo bueno que tiene este formato es que hace como un círculo. La gente empieza a comentar cuando desde el principio, pero cuando termina ve a los propios participantes de una manera que al principio no. Después en los debates finales o incluso en el reencuentro, les entienden de otra manera.

¿Por qué crees que 'La Isla de las Tentaciones' no ha tenido ningún premio después de ocho temporadas?

Es lo que pasa en el cine con los Blockbuster y el cine de autor. No se puede comparar, pero a veces que premien a un Blockbuster, que lo ve todo el mundo, parece que no tiene una calidad. Precisamente me sorprende que 'La Isla de las Tentaciones' como producción no haya tenido un premio, o la parte de la edición, que es alucinante. Hay un trabajo muy grande, porque hay muchas cámaras y lo hacen, además, con mucha gracia.

El premio alimenta el ego, que está muy bien. Después de más de 25 años de carrera, un premio así grande, a lo mejor presentadora, a mí me hubiera encantado, pero me siento premiada porque sigo pudiendo trabajar en televisión y en mis casi 50 años podría decir que estoy en la cresta de la ola y que eso es fantástico. He tenido momentos de mi vida preguntarme por qué no nos premian, pero el premio es lo que ha ocurrido.

¿Crees que ha sido la edición en la que más te has emocionado?

En otras ediciones me he emocionado más, pero esta ha sido muy reactiva y en la que estaba más flipando. Como gestiono ese momento en el que se te escapa este, ahora otra se va, me coloco y la intento apoyar. Ha habido otros momentos en otras ediciones en las que me he emocionado más. Conectas con ellos. Nosotros vivimos ahí algo, que es muy de verdad y que ellos ni siquiera entienden lo que está pasando. Es verdad que la toma a tierra soy un poco yo.

Tienen 20 años, lo viven todo muy intensamente, pero a mí me remueve porque todos hemos sufrido por amor y hemos hecho sufrir por amor. Creo que el sentimiento del amor es lo más grande que tenemos, que es nuestro pegamento, y creo que deberíamos despertar a eso y que muchas veces despertamos más a la ira, al encabronamiento. Cuando realmente te relajas y hablas desde el corazón, sea porque te hayan hecho una putada o no, somos un poco más felices, pero nos cuesta sacarnos esas capas de cebolla hasta llegar. Ellos, con esa inocencia con la que llega, se creen que no, que lo saben todo, pero van sacando capas y llegan a un momento de estar completamente desnudos.

¿Crees que aprenden de sus errores?

Creo que sí. Evidentemente luego está la fama, de como la gestionas, pero quiero pensar que sí. Es un choque importante lo que viven.

¿Cuánta autocrítica haces después de las hogueras? ¿Llegas al hotel y te quedas pensando en lo que tendrías que haber dicho?

A veces me fustigo un poco, sobre todo por lo que he podido haber dicho de más, porque no quiero influirles. Hay veces que no puedo callarme, aunque mi trabajo es de contención, pero hay momentos que digo "¿dónde está el límite?". A veces no se dan cuenta de que ellos están haciendo lo mismo e intento con la pregunta, sin ser demasiado bestia, decírselo para ver si se da cuenta.

Luego me fustigo mucho porque hay veces que por unas imágenes pienso 'hostia que nos cargamos a una pareja'. O a veces estoy flipando pensando qué narices acaba de ver para ponerse así porque yo veo las imágenes antes y no doy crédito a la reacción que está teniendo. Hay momentos de hogueras que han sido muy duras, sobre todo cuando alguien se pone muy mal me quedo jodida. Me pregunto cómo está o alguna vez he ido. Bastantes veces quiero verles y me quedo mal, sobre todo porque de verdad que hay esa inocencia de que no lo saben. Es un huracán que se apodera de ellos.

¿Siempre tienes la decisión o tienes a alguien al pinganillo pendiente de decirte si tirar para adelante o aflojar?

No, Mery (Meritxell Estruch, directora de 'La Isla de las Tentaciones') y yo ya somos el complemento perfecto. A mí me dejan rienda suelta siempre y ahí es que tienen muy claro que mi defensa siempre va hacia el amor. En algunos momentos evidentemente si me levanto, me levanto, si me voy, me voy, pero tengo claro que los protagonistas son ellos siempre.

'La Isla de las Tentaciones' ha arrollado a la competencia e incluso David Broncano ha admitido que hasta que no acabaseis iban a estar hundidos… ¿Cómo has vivido ese furor y esas menciones desde la competencia?

Estoy muy agradecida. Yo soy muy compañera de compañeros, da igual el canal que estemos. Creo que un tío con tanto talento como Broncano, que tenga la inteligencia de decir "oye, qué bien que lo estáis haciendo y ya está, pues felicidades". Yo también he hecho guiños en el debate con él, pero porque me parece lo más bonito.

Es muy difícil llegar a hacer un programa que tenga éxito, normalmente tenemos que cabalgar en fracasos, porque esto no es fácil de hacer. Esa fórmula donde se consigue el éxito todos la queremos tener, pero las pisamos solo algunas veces en nuestra es nuestra carrera. Un tío que tiene el talento y que ha logrado lo que nadie pensaba, que era trasladar a un formato de plataforma a una generalista, con el éxito que ha tenido, que además entienda otro éxito y lo reconozca yo lo vivo con naturalidad y con agradecimiento. Creo que esa es la profesión en la que quiero estar, no la contraria.

¿Irías antes a 'La Revuelta' que a 'El Hormiguero'?

Iría a donde se me invite. No tengo ningún inconveniente y ningún problema. Creo que son dos estilos completamente distintos, pero que siguen reinando el Access, excepto cuando estaba La Isla de las Tentaciones. Pero es verdad que siguen reinando el access que es una franja muy compleja. Es difícil perder el reinado cuando llevas tantos años, pero creo que Pablo Motos se ha dado cuenta de que no le queda más remedio que compartirlo.

Vas a estar en 'Universo Calleja', que llega muy pronto a Telecinco. ¿Cómo viviste esa aventura después de 'Planeta Calleja'?

Calleja es un tío que es mágico, primero porque es un aventurero y sobre todo porque tiene una humanidad para mí... Cuando hice el primer 'Planeta Calleja' llevaban tiempo diciéndomelo y al final nos hicimos amigos desde un lugar que no necesitamos aparentar nada. Hablamos de Nepal y yo le dijo que cuando fuese a Nepal quería ir con él.

Surgió 'Universo Calleja', me llamaron, y ese viaje para mí ha significado muchísimo a nivel personal, lo comprobaréis. Sobre todo porque no podía de decir que no voy, por lo que yo sabía que nos habíamos contado y por lo que me ocurrió a mí. Fue un viaje mágico, con unos compañeros increíbles. Se juntó una magia real, dejando de ser personajes. Estuve con Ágatha Ruiz de la Prada, que ya la conocía; con Antonio Orozco, que le conocía, pero muy poco; y con Carlos Latre, con el que nunca había coincidido. Se generó una unión de confesarnos cosas… Me han dicho que es espectacular, pero porque lo vivimos desde ahí…

En 'Planeta Calleja' tú te abriste muchísimo…

Yo se lo dije sí, en 'Planeta Calleja', quería hacer algo que no he hecho nunca... En este caso a 'Universo Calleja' iba en unas condiciones personales bastante malas, porque acababa de perder a alguien muy importante. Lo comprobaréis en el programa por qué decidí ir y fue muy bonito.