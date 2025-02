Ágatha Ruiz de la Prada deja sin palabras a Santi Acosta por lo que dice de 'Sálvame'

Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto una semana más a 'De Viernes' para hablar de su polémica relación con José Manuel Díaz-Patón. El romance saltó a la fama después de que el abogado defendiese a la diseñadora de unas palabras de Lolita en 'Tardear'. Sin embargo, en los últimos días, no se ha visto juntos a la pareja, por lo que se ha rumoreado una posible ruptura.

Es por ello que Ágatha Ruiz de la Prada ha acudido a 'De Viernes' este 14 de febrero. "¿Tú estás dispuesta esta noche a ser sincera con nosotros y decir en que punto está vuestra relación?. No sé si seguís juntos o no, si habláis o no...", le preguntaba Beatriz Archidona.

"Ya sabes que yo ya soy casi colaboradora del programa este y siempre me habéis tratado fenomenal. El otro día llegué tristísima y salí supercontenta", respondía la invitada de 'De Viernes'. "Eso nos alegra mucho", reaccionaba Santi Acosta, sin imaginar lo que estaba a punto de decir la diseñadora.

| Mediaset

Y es que, en ese momento, Ágatha Ruiz de la Prada hizo una inesperada referencia al programa que había antes que 'De Viernes' en Telecinco. "Ya sabéis que yo también quería mucho a 'Sálvame Deluxe' porque era favorito mío total y Jorge Javier, que le echo mucho de menos", decía. Unas palabras que los presentadores ni imaginaban venir, teniendo en cuenta que, desde su cancelación, siempre se ha evitado mencionar a 'Sálvame' en Telecinco.

Sin embargo, Santi Acosta reaccionaba rápidamente: "También nuestro", decía respecto a que es el programa favorito de Ágatha Ruiz de la Prada. "No somos Jorge, pero también te queremos", añadía Beatriz Archidona, ante unas palabras finales de la diseñadora: "Sois el Jorge actual".

En cuanto a su relación con José Manuel Díaz-Patón, Ágatha Ruiz de la Prada ha respondido sin tapujos: "Espero que siga siendo mi abogado y que me gane muchos casos, pero la relación ya se ha roto. Somos muy amigos y espero que lo sigamos siendo porque yo le quiero mucho. Dice que no sabe si hemos roto, pero sí que lo sabe, si alguien pasa de hablar contigo varias veces por teléfono a no llamarte ya te lo puedes imaginar".