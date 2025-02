Primeras imágenes de Jesús Calleja en el espacio dentro de la nave Blue Origin

Por fin se hacen públicas las primeras imágenes de Jesús Calleja dentro de la cápsula, en microgravedad y contemplando la Tierra desde el espacio. Este martes 25 de febrero, el aventurero consiguió el gran hito de ser el tercer español en viajar al espacio. En un especial emitido en directo en Telecinco vimos el despegue, pero no hubo imágenes en directo del interior, aunque ya se ha publicado un primer extracto de lo ocurrido.

Cabe destacar que todas las imágenes también se podrán ver en un especial que Cuatro, junto a Prime Video, emitirán muy pronto, que también incluirá los entrenamientos de Jesús Calleja. En audiencias, el despegue en Telecinco ha sido todo un éxito al marcar un fantástico 16,5% de share y 1.457.000 espectadores en la tarde. Además, los minutos exactos del lanzamiento, entre las 16:49h y las 16:59h, subieron a un 19,5% de share y 1.742.000 seguidores.

Recordamos que, durante el viaje de 11 minutos de duración, los astronautas se han elevado más allá de la línea de Kármán (100 km/62 millas), el límite internacionalmente reconocido del espacio. Además, han experimentado varios minutos de ingravidez, contemplando vistas de la Tierra a través de ventanas que ocupan más de un tercio de la superficie de la cápsula. Justo este momento es lo que hemos podido ver en un vídeo de menos de un minuto publicado por Blue Origin.

New Shepard Mission NS-30: Apogee

En un encuentro ante los medios, al que acudió TVeo, Jesús Calleja habló sobre este momento: "Cuando llegas ahí, sientes la ingravidez y te quitas el arnés, y me ha pasado una cosa curiosa. Me he dado la vuelta sin darme cuenta y de repente he visto como que la nave estaba al revés. Y digo 'esto no puede ser porque nos habían dicho que la nave siempre se mantenía perpendicular'. El problema es que era yo que me había girado entero. Es todo bastante sorprendente, pero rápidamente me asomé por la ventana y vi lo que vi".

"No te puedes hacer una idea de lo que es ver el planeta Tierra desde ahí arriba, es algo que supera cualquier otra cosa que hubiera me hubiera imaginado. Tenemos algo que es tan extraordinario, que lo que he visto lo voy a contar y haremos un grandísimo programa. Llegaré a expresar lo que es ver la tierra desde esa perspectiva, que es el espacio", añadía el aventurero.

"La nave va rotando, pero mayormente el sol me quedó detrás y no me molestó, pero veía un negro muy profundo y el azul de la Tierra muy intenso", explicaba.