Telecinco pone fecha de estreno al esperado y novedoso 'Universo Calleja'

Telecinco completa su programación poniendo fecha de estreno a 'Universo Calleja'. El nuevo formato con Jesús Calleja al frente, que es la evolución de 'Planeta Calleja', será una de las grandes apuestas del canal para primavera. Pese a que inicialmente todo apuntaba a que su emisión sería para Cuatro, Mediaset ha apostado fuerte ubicando esta oferta en la noche del miércoles de Telecinco a partir del próximo 26 de marzo.

De este modo, después de llevar a famosos a increíbles destinos en 'Planeta Calleja', Jesús Calleja da un paso más con 'Universo Calleja'. En este nuevo formato, un grupo de famosos, algunos conocidos del presentador y otros nuevos, vivirán un viaje único narrado en varias entregas.

Por lo tanto, 'Universo Calleja' contará con Laura Escanes, Santiago Segura y José Mota en un viaje en Egipto. Se sumarán otros rostros como David Bisbal y su mujer Rosana Zanetti, Rossy de Palma, Eva Hache, Belén Rueda o Mercedes Milá. Asimismo, por Nepal viajó con Sandra Barneda, Antonio Orozco, Carlos Latre, Ágatha Ruiz de la Prada, The Grefg y Omar Montes.

| Mediaset

Los protagonistas de 'Universo Calleja', con distintos perfiles y profesiones, se conocerán mientras recorren mágicos lugares, compartiendo experiencias intensas y emocionantes actividades. Todo ante los ojos de los espectadores.

En una entrevista reciente en TVeo, Sandra Barneda ha hablado de su experiencia en 'Univeros Calleja': "Ese viaje para mí ha significado muchísimo a nivel personal. Sobre todo porque no podía de decir que no voy, por lo que yo sabía que nos habíamos contado y por lo que me ocurrió a mí. Fue un viaje mágico, con unos compañeros increíbles. Se juntó una magia real, dejando de ser personajes".

Cabe destacar que, con el estreno de 'Universo Calleja', Telecinco completa su oferta de prime time para los próximos noches. El lunes ha ubicado 'La Favorita 1922', que se estrenó con gran éxito, liderando la noche con un 17,5% de share. Por su parte, 'Supervivientes' se mantiene martes, jueves y domingos, 'Hay una cosa que te quiero decir' los sábados y también seguirá 'De Viernes' con sus habituales entrevistas.