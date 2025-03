María León reaparece con Jordi Évole antes de enfrentarse a su juicio por agresión

Tras una semana de parón el fútbol, 'Lo de Évole' regresa a laSexta con una nueva entrega el próximo 30 de marzo. En esta ocasión, Jordi Évole entrevistará a la actriz María León, que se enfrenta a un juicio por una supuesta agresión a una agente de la Policía Local de Sevilla. Un proceso que comenzó en octubre de 2022, cuando fue detenida por un presunto delito de atentado contra la autoridad.

En un adelanto lanzado por Atresmedia, María León se abre sobre este delicado asunto, hablando de detalles inéditos hasta ahora en público. "Me han ofrecido hacer un acuerdo, pero yo no he querido doblegar", asegura la actriz en la entrevista, a lo que Jordi Évole responde muy sorprendido: "Pero te pueden condenar".

Sin embargo, María León explica que, aunque pueda parecer que su lucha es en vano, ella no quiere ceder: "Han intentado condenarme de otra manera y ha sido mucho más doloroso. Quiero sentir que de alguna manera yo me he colocado y me he puesto enfrente. ¿Para defender qué? Nada, no voy a ganar, pero un poquito de resistencia voy a hacer".

| Atresmedia

"¿Estás preparada ahora de que se vaya a volver a hablar del juicio?", pregunta el periodista a la actriz, que contesta rotunda: "Que digan lo que quieran, que aquí estoy yo".

'Lo de Évole', que se emitirá el próximo domingo a las 21:30h, también abordará temas más allá de este caso judicial, como los abusos dentro de la industria del cine. "¿Te han preguntado mucho por el #MeToo en el cine español?", pregunta Jordi Évole a la exitosa actriz, quien responde: "Poco me han preguntado para lo que deberían". María León denuncia, además, que "hay un director conocido al que le hice tres veces la cobra" y también agrega que "se cuenta poco esto, pero pasa mucho".

Recordamos que, la semana pasada, 'Lo de Évole' subió y continuó como lo más visto de laSexta, siendo líder sobre su inmediato competidor. 'Lo de Montero, Día 1' logró +1 M de seguidores de media, un 7,4% y 2.555.000 espectadores únicos. Además, la segunda parte, reunió a 776.000 seguidores, un 6,2% y 1,6 M de espectadores únicos.