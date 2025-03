'Fiesta' sorprende con una nueva colaboradora directamente de la casa de 'GH DÚO'

'Fiesta' sigue renovándose y sumando rostros conocidos a su plantel de colaboradores. Este domingo, el programa de Emma García dio la bienvenida a la última ganadora de realities de Telecinco. Se trata de Marieta Díaz, reciente ganadora de 'GH DÚO' y participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.

De este modo, su llegada a 'Fiesta' fue anunciada por Emma García, quien no dudó en llamarla "la reina de los realities". Marieta Díaz se mostró muy ilusionada por esta nueva oportunidad en televisión y quiso destacar todo lo que ha vivido en el último año. "No puedo quejarme ni de tener trabajo ni de toda la experiencia que he vivido en un año", expresó con sinceridad.

Además, la joven explicó la clave que considera que la ha llevado al gran éxito: "Siempre me han dicho que es por mi naturalidad y porque soy una chica campechana. Al final esto es lo que transmito y lo que llega a la gente".

| Mediaset

Más allá de su trayectoria, Marieta Díaz también reflexionó sobre la fama y, entre los aspectos positivos, destacó su relación con Suso Álvarez, a quien conoció en Telecinco. "El roce hizo el cariño y yo que estaba muy pesada detrás de él y al final le dije 'chico, tómate un café conmigo' y quiso. Desde entonces ya no me separé de él", explicó la nueva colaboradora.

De hecho, 'Fiesta' contactó en directo con Suso Álvarez para que le dedicase a su novia unas palabras: "Me emociona escucharla porque, en televisión, siempre han hablado mal de mí. Tú lo sabes, Emma. Ahora Marieta siempre me sorprende hablando con un amor hacia mi persona increíble. Siempre habla con un cariño y a mí me genera una admiración tremenda. Es una mujer tan inteligente, Emma, ya la conocerás... Es mucho mejor que yo en todo, ya lo verás".

Además, en el plató de 'Fiesta', Marieta Díaz también ha coincidido con Miguel Frigenti, que fue uno de sus principales enemigos en 'GH DÚO'. Aunque ambos quieren hacer borrón y cuenta nueva, no pudieron evitar sacar las rencillas del pasado en su primer encuentro en plató. Miguel Frigenti consideró que Marieta hubiera sido más feliz y se lo hubiera pasado mejor en el reality si hubiera estado a su lado.