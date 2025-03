Sandra Barneda desvela que rechazó 'La Isla de las Tentaciones' por un motivo de peso

'La Isla de las Tentaciones' está a punto de concluir su octava edición en Telecinco con grandes datos de audiencia. A excepción de la primera temporada, que contó con Mónica Naranjo, Sandra Barneda ha sido la gran presentadora del exitoso reality de Telecinco. Ahora, en una entrevista en el pódcast 'Entre el cielo y las nubes', Sandra Barneda ha desvelado que pudo haber presentado 'La Isla de las Tentaciones' desde esa primera temporada.

"Antes que a Mónica Naranjo me ofrecen a mí presentar 'La Isla de las Tentaciones' y dije que no", revelaba por sorpresa Sandra Barneda a Laura Escanes, presentadora del pódcast. La primera edición de 'La Isla de las Tentaciones' se estrenó en enero de 2020, pero se grabó en mayo de 2019. En ese momento, Sandra Barneda decidió decir que no al que probablemente es el formato televisivo revelación de la última década.

Sin embargo, Sandra Barneda ha explicado los motivos: "En ese momento estaba presentando 'GH VIP' y 'Supervivientes'. Me dijeron: 'oye mira, esto es un reality menor, te vamos a premiar porque tengas tu propio reality, va a ir a Cuatro, pero no vas a poder hacer ni 'Supervivientes', ni 'GH VIP''. En números matemáticos me cambias 30 prime times y me das 8 y eso es un regalo, pues no me salen las cuentas".

| Mediaset

Recordamos que 'La Isla de las Tentaciones' se grabó con la intención de ir a Cuatro, el canal secundario de Mediaset. Sin embargo, tras el boicot de anunciantes en 'GH VIP 7', la cadena tuvo que cancelar la emisión de 'GH DÚO'. Esto provocó que Telecinco tuviese que apostar por 'La Isla de las Tentaciones' como su reality estrella para invierno, contando incluso con un debate, que estuvo presentado por Sandra Barneda.

Además, Sandra Barneda ha hablado de su llegada en la segunda temporada: "Mónica no se pone de acuerdo económicamente para la segunda temporada y yo pensé: 'no me van a llamar a mí'. Es que ni me pasaba por la cabeza. De repente me llama Jaime Guerra y me dice: 'Queremos que presentes 'La Isla de las Tentaciones'". Pensé: 'la segunda vez en mi vida que me pasa, no puedo decir que no. ¿Esto por qué me ha pasado? Esto me pasa por algo, vuelves como al mismo punto'. Y dije que sí".