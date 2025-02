El enfado de la madre de Jesús Calleja en directo ante su nuevo proyecto en Telecinco

Ya va quedando menos para que Jesús Calleja inicie su nueva aventura en Mediaset. Esta vez no visitará ningún continente ni comenzará un nuevo programa. La magnitud de este nuevo proyecto le va a llevar fuera de nuestro planeta, nada más y nada menos que al espacio.

Se trata de 'Calleja en el espacio' en el que el presentador viajará fuera de la órbita gracias a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos. Mediaset emitirá el lanzamiento del cohete a través de una entrega especial de Informativos Telecinco.

Amazon Prime ya ha estrenado este lunes, 3 de febrero, los dos primeros capítulos. Relatan los orígenes de este sueño espacial y culmina explorando el futuro de la humanidad en las estrellas. De esta forma, Jesús Calleja será el tercer español que tendrá la oportunidad de viajar al espacio.

Esta misión espacial supone un hito para el comunicador y para la cadena. El leonés está a punto de cumplir el sueño que tanto divisaba de pequeño cuando jugaba con cohetes: "Cuando era niño, yo quería ser astronauta" confesó el aventurero.

Y con la misma ilusión que cuando era un niño, ha acudido a 'El programa de Ana Rosa' para hablar sobre alguno de sus preparativos antes de la gran aventura. Ana Rosa no dudó en preguntarle cómo se ha tomado su madre esta gran noticia. "¿Podemos obviar el tema de mi madre?", pidió entre risas confesando que su madre no está muy de acuerdo con esta aventura.

| Mediaset

Ante la discrepancia de la madre mostrada por Jesús Calleja, el presentador se animó a llamar a su madre en pleno directo: "Llama y pregúntaselo tú", dijo a Ana Rosa. "No me quedará más remedio que aceptarlo con buena cara, pero por dentro no es igual", comenzó la madre de Calleja.

"Convéncela para que vaya al lanzamiento, que no quiere", le pidió Jesús Calleja a la presentadora, mientras escuchaba las quejas al teléfono. "Ha estado muchos años en aventuras y no me acostumbro a eso, a seguir sufriendo y menos a mis años", dijo molesta la madre del aventurero.

En cuanto al día del lanzamiento, su madre no quiere saber ningún dato: "No voy a ir, no quiero saber ni el día, ni la fecha, ni la hora". Solo estará feliz "cuando pise tierra". Y terminó declarando que esta nueva aventura "se va fuera de su cabeza".

Su próximo destino al espacio es solo el principio de los cuatro proyectos que tiene cerrados con Mediaset. Los otros tres son las nuevas temporadas de sus programas en la parrilla televisiva. 'Planeta Calleja' y 'Volando voy', así como el estreno de 'Universo Calleja', su nuevo programa de aventuras con famosos.